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بهاء سلطان وأحمد سعد على مسرح "الأرينا كويت" يوم 13 ديسمبر - أخبار كلمتك

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بهاء سلطان وأحمد سعد على مسرح "الأرينا كويت" يوم 13 ديسمبر - أخبار كلمتك

بهاء سلطان وأحمد سعد على مسرح "الأرينا كويت" يوم 13 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:09 مساءً - يحيي كل من المطرب بهاء سلطان والمطرب أحمد سعد، حفلا جماهيريا ضخما ضمن فعاليات "مهرجان موسم الكويت الغنائي"، حيث أعلنت الجهة المنتجة والمنظمة للحفل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن حفل "أساطير الطرب" الذي يجمع بين بهاء سلطان وأحمد سعد في ليلة استثنائية تمزج بين الرومانسية والطرب الأصيل.

بهاء سلطان وأحمد سعد

وقال الرئيس التنفيذي للجهة المنظمة حسين موسى: "تستمر مفاجآت مهرجان موسم الكويت الغنائي، كونه أضخم تظاهرة فنية في الكويت هذا العام، مع حفل أساطير الطرب الذي يجمع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي، وهما بهاء سلطان وأحمد سعد ويتمتع كلا الفنانين بشعبية كبيرة لدى مختلف الشرائح العمرية، ونعد الجمهور بتجربة استثنائية لا تُنسى يوم 13 ديسمبر على مسرح الأرينا كويت".

بدوره، عبّر المطرب أحمد سعد، عن حماسه للحفل، قائلا: " أعود إلى الكويت محملا بذكريات جميلة مع جمهور ذوّاق يمنح الفنان دافعا كبيرا ليقدّم أفضل ما لديه..المشهد الفني في الكويت دائما مختلف، وجمهوره فريد من نوعه وأتطلع للقائهم بشغف يوم الحفل". 

أما المطرب بهاء سلطان، فقال: "منذ الإعلان عن الحفل، تلقيت رسائل عديدة من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطلب أغنيات معينة والترحيب بي في الكويت.. سعيد بهذه المحبة وأعدهم بليلة مميزة نترك فيها ذكريات لا تُنسى”.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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