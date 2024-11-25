الرياضة - 09:53 - شقق سكن لكل المصريين 5.. أماكن سحب الكراسات والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:53 مساءً - شقق سكن لكل المصريين 5.. الكثير من الناس يبحثون عن أماكن سحب كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5، حيث إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أكدت أن غدا الثلاثاء ستبدأ إتاحة شراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي لجميع المواطنين.

شقق سكن لكل المصريين 5

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص شقق الإسكان الاجتماعي وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

كيفية التعرف على أماكن سحب كراسات شقق سكن كل المصريين 5

- زيارة موقع البريد المصري الرسمي بالضغط على هذا الرابــــط.

- ستجد على الصفحة الرئيسية خيارا لتحديد مواقع مكاتب البريد بسهولة.

- اختر «Locate Us» أو «تحديد مواقعنا».

- حدد نوع الخدمة التي تحتاجها.

- ادخل على الموقع الجغرافي الخاص بك «المدينة أو المحافظة» لتظهر قائمة بمكاتب البريد القريبة منك.

- اختر المكتب الأنسب بناء على قربه من موقعك وساعات العمل المتاحة.

- التوجه إلى مكتب البريد خلال ساعات العمل الرسمية.

- الاستفسار عن الإجراءات الخاصة بسحب كراسة الشروط.

- قدّم المستندات المطلوبة لدفع مقدم الحجز.

كراسات شروط شقق سكن كل المصريين 5

أكدت وزارة الإسكان أنه بداية من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 سيتاح لجميع المواطنين شراء كراسات شقق الإسكان الاجتماعي، وسيظل ذلك مستمرا حتى يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

ويتم شراء كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه بالإضافة إلى سداد المصروفات الإدارية 355 جنيها ومبلغ جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكنة بالمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

مبلغ جدية الحجز في شقق سكن كل المصريين 5

كما أكدت وزارة الإسكان أن مبلغ جدية الحجز 20 ألف جنيه للمتقدمين لشقق الإسكان الاجتماعي في المحافظات، ومبلغ 30 ألف جنيه للمتقدم لشقق الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة.

وأوضحت وزارة الإسكان أن مساحات شقق الإسكان الاجتماعي تتراوح بين 75 مترا مربعا، و90 مترا مربعا.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق سكن كل المصريين 5

- صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها.

- شهادة دخل.

- إيصال مرافق.

- قيد عائلي مميكن.

- قسيمة زواج مميكنة.

- برنت تأمينات إن وجد.

- صورة شهادات ميلاد الأبناء.

- صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.

- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

خطوات التقديم على شقق سكن كل المصريين 5

- الدخول على موقع التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، من هنــــــا.

- إدخال البيانات مرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي المُكوّن من 14 رقما.

- اختيار الدور الذي يرغب في السكن به.

- الضغط على «أرغب التقديم»، وملء جميع البيانات المطلوبة.

أسعار شقق سكن كل المصريين 5

تتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي الدخل في المدن الجديدة بين 415- 530 ألف جنيه».

تتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي ومتوسطي الدخل بين 184 ألف جنيه- 400 ألف جنيه».

وتتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم خلال 36 شهر 542 ألف جنيه- 700 ألف جنيه».