عاجل:تعطل خدمة الانترنت بصنعاء وهذه المحافظات - أخبار كلمتك

عاجل:تعطل خدمة الانترنت بصنعاء وهذه المحافظات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تركي آل الشيخ يعلق على زيارة قيادات «المتحدة» لاستديوهات «الحصن بيج تايم» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تركي آل الشيخ يعلق على زيارة قيادات «المتحدة» لاستديوهات «الحصن بيج تايم» - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: انهيار الأخلاق هو السبب الرئيسي في زوال الأمم.. وهذا هو الحل - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: انهيار الأخلاق هو السبب الرئيسي في زوال الأمم.. وهذا هو الحل - أخبار كلمتك

رغم إصابته بالصليبي، كارفاخال يحصد جائزة مميزة مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

رغم إصابته بالصليبي، كارفاخال يحصد جائزة مميزة مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

مدير مهرجان الفيوم السينمائي: اختيار 55 فيلما من بين 150 تقدموا للمشاركة - أخبار كلمتك

مدير مهرجان الفيوم السينمائي: اختيار 55 فيلما من بين 150 تقدموا للمشاركة - أخبار كلمتك

محمود بزان عضوا بمجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات - أخبار كلمتك

محمود بزان عضوا بمجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات - أخبار كلمتك

أمطار متوسطة وشبورة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا - أخبار كلمتك

أمطار متوسطة وشبورة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا - أخبار كلمتك

البخيتي يكشف امر خطير بشان اليمنيين الذين ذهبوا للقتال بصفوف الجيش الروسي وعن حصولهم على الجنسية - أخبار كلمتك

البخيتي يكشف امر خطير بشان اليمنيين الذين ذهبوا للقتال بصفوف الجيش الروسي وعن حصولهم على الجنسية - أخبار كلمتك

«إكسترا نيوز» تعرض تطوير شامل وطفرة كبيرة في النقل والطرق خلال السنوات الماضية «فيديو» - أخبار كلمتك

«إكسترا نيوز» تعرض تطوير شامل وطفرة كبيرة في النقل والطرق خلال السنوات الماضية «فيديو» - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر: استبعاد مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب خطوة جيدة يجب استثمارها - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر: استبعاد مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب خطوة جيدة يجب استثمارها - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير خارجية فنزويلا يشيد بالدعم المصري لبلاده على الصعيد الدولي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير خارجية فنزويلا يشيد بالدعم المصري لبلاده على الصعيد الدولي - أخبار كلمتك

وزير خارجية فنزويلا يشيد بالدعم المصري لبلاده على الصعيد الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:05 مساءً - أشاد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل بنتو، بالدعم الذي تلقته بلاده من الجانب المصري على الصعيد الدولي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير كريم أمين، سفير مصر بكاراكاس مع وزير الخارجية الفنزويلي.

ونوه بنتو بالمشاركة المصرية في تجمع "بريكس بلس - BRICS+ " التي عقدت في روسيا مؤخراً.

من جانب آخر، أكد الوزير الفنزويلي على موقف بلاده الثابت بدعم الحق العربي والفلسطيني، والذي يعد من ثوابت السياسة الخارجية الفنزويلية، متمنياً عودة السلام للمنطقة.

وأشار السفير المصرى من ناحيته إلى أن العام القادم سوف يشهد مرور 75 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأنه سوف يتم العمل على الاحتفال بهذه المناسبة في كل من كاراكاس والقاهرة.

واستعرض الجانبان أوجه العلاقات المختلفة بين البلدين، ومساعي زيادة التبادل التجاري، وكذلك الزيارات المتبادلة لمسئولي البلدين.

وأكد الجانبان أن تلك الزيارات تساهم في إعطاء دفعات إيجابية لجهود تطوير العلاقات بين البلدين، وهو ما يسعى إليه الجانبان.

اقرأ أيضاً
وزير الخارجية والهجرة يلتقي بنظيره الأوكراني

وزير الخارجية والهجرة يناقش مع نظيره اللبناني المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق