الرياضة - 11:21 - سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:21 مساءً - سعر الدولار.. شهد سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 ارتفاعا بمقدار طفيف، وسجل سعر الدولار في نهاية التعاملات اليوم في البنك المركزي المصري نحو 49.56 جنيه للشراء، 49.66 جنيه للبيع، بعدما سجّل في منتصف التعاملات نحو 49.68 جنيه للبيع، 49.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصر

وفي السطور التالية تعرض كلمتك كل ما يخص سعر الدولار في مصر، ويمكنكم متابعة تحديثات أسعار الدولار باستمرار من خلال الضغط هنــــــا.

سعر الدولار الآن

سعر الدولار اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 البنوك المصرية بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 49.66 جنيه 49.56 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.65 جنيه 49.55 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 49.65 جنيه 49.55 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 49.67 جنيه 49.57 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.66 جنيه 49.56 جنيه سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 49.65 جنيه 49.55 جنيه سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.75 جنيه 49.65 جنيه

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.56 جنيه للشراء، 49.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 49.56 جنيه للشراء، 49.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 49.55 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، سجل نحو 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل نحو 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 49.20 جنيه للشراء، 49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، سجل نحو 49.57 جنيه للشراء، 49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر بيع الدولار في بنك مصر، سجل نحو 49.55 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر بيع الدولار في بنك التعمير والإسكان، سجل نحو 49.49 جنيه للشراء، 49.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر بيع الدولار في بنك القاهرة، سجل نحو 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

سعر بيع الدولار في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 49.55 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر بيعالدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 49.65 جنيه للشراء، 49.75 جنيه للبيع.