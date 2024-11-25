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أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:05 مساءً - ننشر أسعار الذهب اليوم الإثنين في الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها خلال التعاملات المسائية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4188 جنيهًا.

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3665 جنيهًا.

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3141جنيهًا.

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 29320 جنيهًا.

اسعار الذهب العالمية اليوم 

 

يأتي هذا بعد أن انخفض سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 3% منخفضا بمقدار 82 دولار للأونصة، ليسجل الذهب أدنى مستوى اليوم عند 2629 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2711 دولار للأونصة. وذلك بعد أن شهد الذهب العالمي ارتفاع لخمس جلسات متتالية خلال الأسبوع الماضي مسجلًا ارتفاع بنسبة 6%.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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