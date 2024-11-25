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التحالف الوطني يهنئ خالد عبد العزيز بتعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام - أخبار كلمتك

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التحالف الوطني يهنئ خالد عبد العزيز بتعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام - أخبار كلمتك

التحالف الوطني يهنئ خالد عبد العزيز بتعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:10 مساءً - هنأ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف، على صدور القرار الجمهوري رقم 518 لسنة 2024، بتعيينه رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة أربع سنوات.

وأعرب التحالف، في بيان اليوم الإثنين، عن ثقته الكاملة في قدرة المهندس خالد عبد العزيز على تحقيق رؤية القيادة السياسية، مشيداً بمسيرته الحافلة، التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، والتي شهدت إنجازات بارزة في المجالات التنموية والرياضية، مما جعله نموذجًا يُحتذى به في القيادة والعمل الوطني.

وأكد التحالف الوطني، أن المهندس خالد عبد العزيز سيواصل أداء مهامه كرئيس لمجلس أمناء التحالف، بجانب توليه رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مستندًا إلى خبراته وكفاءته العالية التي أكسبته ثقة واسعة على جميع المستويات.

وتمنى التحالف الوطني، للمهندس خالد عبد العزيز كل التوفيق والنجاح في مهمتيه الوطنية، بما يُعزز من ريادة مصر في مختلف المجالات، ويخدم المصلحة العليا للوطن.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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