الرياضة - 10:10 - أمطار في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس غدا الثلاثاء 26 نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:10 مساءً - الطقس غدا الثلاثاء.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، مشيرة إلى أن يسود طقس بارد ليلا على الأنحاء كافة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

شبورة مائية

وعن الظواهر الجوية، لفتت هيئة الأرصاد إلى تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط الرياح

ونوهت «الأرصاد» بوجود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة،

سقوط أمطار

وذكرت بوجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات.

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 20 13 العاصمة الإدارية 20 11 6 أكتوبر 20 12 بنها 19 13 دمنهور 19 14 وادي النطرون 20 12 كفر الشيخ 19 14 المنصورة 20 13 الزقازيق 20 13 شبين الكوم 19 12 طنطا 19 13 دمياط 18 13 بورسعيد 19 15 الإسماعيلية 21 12 السويس 21 12 العريش 18 13 رفح 18 12 رأس سدر 21 14 نخل 20 08 كاترين 17 06 الطور 24 15 طابا 23 15 شرم الشيخ 25 15 الإسكندرية 19 15 العلمين 19 14 مطروح 18 13 السلوم 18 12 سيوة 20 10 رأس غارب 20 17 الغردقة 24 15 سفاجا 24 17 مرسى علم 25 17 شلاتين 26 18 حلايب 24 19 أبو رماد 25 18 رأس حدربة 24 19 الفيوم 21 12 بني سويف 21 11 المنيا 22 10 أسيوط 22 09 سوهاج 22 12 قنا 23 12 الأقصر 23 13 أسوان 23 14 الوادي الجديد 21 11 أبو سمبل 22 14