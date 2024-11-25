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تضارب أمريكى حول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله - أخبار كلمتك

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تضارب أمريكى حول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله - أخبار كلمتك

تضارب أمريكى حول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:18 مساءً - تباينت التصريحات حول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، حيث أعلن البيت الأبيض أن المباحثات التي يجريها المبعوث الأمريكي آموس هوكستين بشأن الأزمة تسير بشكل إيجابي وفي الاتجاه الصحيح.

تضارب أمريكى حول وقف إطلاق النار فى لبنان

في المقابل، صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار في لبنان، مما يعكس غموضًا بشأن نتائج الجهود الدبلوماسية الجارية.

من ناحية أخرى، أفادت أربعة مصادر لبنانية أن هناك خطة مشتركة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار خلال الساعات الـ36 المقبلة، ما يشير إلى تحركات مكثفة لإنهاء التصعيد في المنطقة.

وتتواصل الجهود الدولية لتحقيق تهدئة في ظل تصاعد التوترات، وسط ترقب لإعلان رسمي يوضح ملامح المرحلة المقبلة.

 لجنة من خمس دول تراقب  تنفيذ الهدنة برعاية واشنطن

فيما كشف نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن الهدنة المزمع تنفيذها تحت رعاية الولايات المتحدة ستخضع لرقابة لجنة دولية مكونة من خمس دول.

وأضاف المسؤول اللبناني، أن الاتفاق يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة خلال مدة زمنية لا تتجاوز 60 يومًا.

وأكد نائب رئيس المجلس أنه لا توجد عقبات جدية أمام بدء تنفيذ هذه الهدنة، ما يعزز الآمال في استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة.

خلال ساعات، إعلان محتمل لوقف إطلاق النار فى لبنان

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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