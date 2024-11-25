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البيت الأبيض: مباحثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله تسير بشكل إيجابي - أخبار كلمتك

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البيت الأبيض: مباحثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله تسير بشكل إيجابي - أخبار كلمتك

البيت الأبيض: مباحثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله تسير بشكل إيجابي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:01 مساءً - قال البيت الأبيض مساء اليوم الإثنين، إن وقف إطلاق النار في ‎لبنان أولوية بالنسبة للرئيس جو بايدن.

التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله

وأضاف البيت الأبيض إن الاتصالات بشأن التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله مستمرة  و قد وصلنا إلى نقطة في نقاشاتنا تدفعنا للاعتقاد أن المباحثات تسير بطريق إيجابي جدا".

وتابع البيت الأبيض: نحتاج إلى مواصلة العمل للحصول على وقف إطلاق النار.

إعلان وقف إطلاق النار فى لبنان

وكشفت مصادر أمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، أبلغت مسؤولين لبنانيين بأن وقف إطلاق النار قد يعلن عنه في غضون ساعات، حسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

فى ذات السياق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن الاختبار الحقيقي هو "إبعاد حزب الله من جنوب نهر الليطاني ومنعه من إعادة بناء قوته".

من جهتها دعت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، الأطراف المعنية إلى الموافقة على وقف النار في لبنان، بهدف وقف حمام الدم فى دولة أوشكت على الانهيار.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الإثنين، استشهاد 3768 شخصا وإصابة 15699 آخرين منذ بدء العدوان على البلاد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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