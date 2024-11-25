حكم فرنسي يدير موقعة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:22 مساءً - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - يويفا، اليوم الإثنين، عن تعيين طاقم تحكيم فرنسي لقيادة مباراة ليفربول وريال مدريد، التي ستجمع بينهما في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول نظيره ريال مدريد، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب أنفيلد، ضمن لقاءات الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

حكم مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

ويدير الحكم الفرنسي فرانسوا ليتيكسييه اللقاء، ويعاونه سيريل موجنييه ومهدي رحموني، وجيريمي ستينات حكمًا رابعًا.

فيما سيقود جيروم بريسارد مهمة تقنية الفيديو، ويعاونه ألياندرو دي باولو إيتا.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، فإن هذه المرة هي الرابعة التي يدير فيها الحكم الفرنسي مباراة للميرنجي في دوري أبطال أوروبا.

وسبق وأن قاد ليتيكسييه مباراة الريال أمام مانشستر سيتي في ذهاب ربع النهائي الموسم الماضي، ومباراة نابولي في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في نفس النسخة، إلى جانب مباراة تشيلسي في ذهاب ربع نهائي موسم 2022 – 2023.

ويتصدر ليفربول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، في حين يأتي ريال مدريد في المركز 18 برصيد 6 نقاط.

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