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رونالدو يقود النصر للفوز على الغرافة بثلاثية في دوري أبطال آسيا (صور) - أخبار كلمتك

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رونالدو يقود النصر للفوز على الغرافة بثلاثية في دوري أبطال آسيا (صور) - أخبار كلمتك

رونالدو يقود النصر للفوز على الغرافة بثلاثية في دوري أبطال آسيا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:22 مساءً - فاز فريق النصر السعودي علي نظيره الغرافة القطري بنتيجة 3-1 في المباراة، التي اقيمت بينهما، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

وسجل رونالدو الهدفين الأول والثالث للنصر السعودي في الدقيقة 46 و64، بينما أضاف الهدف الثاني بورجيس في الدقيقة 58. 
بينما جاء هدف الغرافة الوحيد اللاعب خوسيلو في الدقيقة 75.  

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تشكيل الغرافة القطري أمام النصر السعودي 

وجاء تشكيل الغرافة أمام النصر كالتالي: 

حراسة المرمي: ريكو.

خط الدفاع: عبدالله يوسف- سانو- كشريدة- جمال حمد.

خط الوسط: فرجاني ساسي- ناني- دياز.

خط الهجوم: كومان- خوسيلو- ياسين براهيمي.

تشكيل النصر السعودي ضد الغرافة القطري 

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام- محمد سيماكان- محمد آل فتيل- نواف بوشل.

خط الوسط: عبدالله الخيبري- أنجيلو- مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: أوتافيو مونتيرو- ساديو ماني- كريستيانو رونالدو.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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