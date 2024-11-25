وزير الاشغال العامة يتجاوب ويشكل لجنة تحقيق في عدن - أخبار كلمتك

أصدر وزير الأشغال العامة والطرق، المهندس سالم الحريزي، توجيهات بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في أسباب انهيار طبقة الإسفلت بمشروع "جولة السفينة" في مديرية المنصورة بمحافظة عدن. وقرر الوزير إيقاف كلٍّ من مدير عام الدراسات، ومدير عام الإشراف، ومدير المشروع، لحين الانتهاء من التحقيق.

كما وجه الوزير اللجنه على مراجعة كافة تفاصيل تنفيذ المشروع منذ بدايته، بما في ذلك أعمال الردم والدك ومواد البناء المستخدمة، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة في عقود المشروع ورفع تقرير خلال 3 ايام ، وشدد على ضرورة محاسبة أي جهة أو طرف يثبت تقصيره أو مسؤوليته عن الانهيار.

وأكد وزير الأشغال أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة المقصرين، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ المشاريع بما يحقق الجودة المطلوبة ويحفظ سلامة البنية التحتية، مشددًا على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية في جميع المشاريع المستقبلية.