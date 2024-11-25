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وزير الاشغال العامة يتجاوب ويشكل لجنة تحقيق في عدن - أخبار كلمتك

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وزير الاشغال العامة يتجاوب ويشكل لجنة تحقيق في عدن - أخبار كلمتك

وزير الاشغال العامة يتجاوب ويشكل لجنة تحقيق في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:16 مساءً - كلمتك/خاص:

أصدر وزير الأشغال العامة والطرق، المهندس سالم الحريزي، توجيهات بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في أسباب انهيار طبقة الإسفلت بمشروع "جولة السفينة" في مديرية المنصورة بمحافظة عدن. وقرر الوزير إيقاف كلٍّ من مدير عام الدراسات، ومدير عام الإشراف، ومدير المشروع، لحين الانتهاء من التحقيق.

 

كما وجه الوزير اللجنه على مراجعة كافة تفاصيل تنفيذ المشروع منذ بدايته، بما في ذلك أعمال الردم والدك ومواد البناء المستخدمة، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة في عقود المشروع ورفع تقرير خلال 3 ايام ، وشدد على ضرورة محاسبة أي جهة أو طرف يثبت تقصيره أو مسؤوليته عن الانهيار.

 

وأكد وزير الأشغال أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة المقصرين، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ المشاريع بما يحقق الجودة المطلوبة ويحفظ سلامة البنية التحتية، مشددًا على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية في جميع المشاريع المستقبلية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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