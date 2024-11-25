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هدى الكازمي تتحدث عن قرار اسعد هؤلاء بعدن - أخبار كلمتك

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هدى الكازمي تتحدث عن قرار اسعد هؤلاء بعدن - أخبار كلمتك

هدى الكازمي تتحدث عن قرار اسعد هؤلاء بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:06 مساءً - كلمتك: خاص

علقت مدير عام مكتب الإعلام بالعاصمة عدن الأستاذة هدى الكازمي على قرار إعلان عن صرف زيادة أقرتها السلطة المحلية للمعلمين في شهر أكتوبر الماضي، بواقع 30 ألف ريال فوق راتب المعلمين المداومين وفقاً لكشوفات الحصص الدراسية، بإجمالي 220 مليون ريال لعدد 6,860 معل

 

وقالت الكازمي في منشور عبر حائط صفحتها الرسمية بمنصة إكس:
‏قرار أفرح قلوب المعلمين مربيي الأجيال ذوي الأجر الأقل والجهد المشهود .. 
ما اتخذه محافظ العاصمة عدن يدل على ملامسته للمعاناة التي يمر بها كل معلم ومعلمه والمنشأة التعليمية بشكل عام من صعوبة تمكين المعلمين 
لأداء عملهم بشكل جدي ..


وتابعت بالقول:
الجميع لديه  من الالتزامات في مختلف صنوف الحياة  ولأن المعلمين هم عماد هذا الجيل المتسلح بالعلم والمعرفة .. إن مالوا عن شرف المهنة مال معهم جيل من الطلاب ..

واضافت بالقول:
وهنا يحق لنا القول أن الزيادة التي أعتمدها معالي وزير الدوله محافظ العاصمة عدن  للمعلمين هي بمثابة إحياء روح المعلم وإنعاشه في ظل الظروف الصعبه والقاسية التي يعيشها ليس المعلمين فقط ! بل كافة العاملين في كل مرافق الدولة.

واختتم بالقول:
عقب تسلم الزيادة المقرة من المحافظ لملس .. تربية عدن يثمّن دعم السلطة المحلية ويطالب بصرف المرتبات وإعاد هيكلة الأجور

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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