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التكتل الوطني للاحزاب يقوم بهذا الامر في عدن - أخبار كلمتك

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التكتل الوطني للاحزاب يقوم بهذا الامر في عدن - أخبار كلمتك

التكتل الوطني للاحزاب يقوم بهذا الامر في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:06 مساءً - كلمتك/خاص:

عقدت الهيئة التنفيذية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اجتماعها الأول اليوم، برئاسة الدكتور عبدالله عوبل، رئيس الهيئة، وبحضور أعضاء الهيئة التنفيذية.

واستُهل الاجتماع بكلمة للدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس التكتل الوطني، حيث أكد على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية وتكامل الجهود لمواجهة التحديات الراهنة، كما شدد على ضرورة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، والعمل المشترك لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في بناء دولة اتحادية حديثة.

من جهته، أوضح الدكتور عبدالله عوبل، رئيس الهيئة التنفيذية، أن استعادة الدولة وإعادة بناء المؤسسات الوطنية تتطلب توحيد الصفوف والخطاب السياسي، محاسبة القيادات العابثة، وتعزيز الحوار لاستعادة الثقة وإنهاء الخلافات داخل الشرعية، بما يضمن تحقيق التقدم المشترك.

وناقش الاجتماع عددًا من القضايا المحورية، أبرزها صياغة البرنامج السياسي للتكتل، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مختصة لإعداده ليعبر عن تطلعات الشعب اليمني في استعادة الدولة وبناء مؤسساتها على أسس وطنية، كما استعرض الحاضرون التصورات المتعلقة بتشكيل الفروع في المحافظات، وخطة إطلاق الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي للتكتل.

وفي إطار تعزيز الأداء وتنظيم العمل، أُعلن عن تشكيل عدد من اللجان المتخصصة داخل الهيئة التنفيذية، منها لجنة سياسية، ولجنة اقتصادية، ولجنة إعلامية وثقافية، ولجنة قانونية وحقوقية، لضمان العمل وفق رؤية شاملة ومتكاملة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على التزام الهيئة التنفيذية بالعمل الجاد لتحقيق أهداف التكتل، وفي مقدمتها التركيز على القضية الجنوبية كقضية رئيسة مفتاحية لحل بقية القضايا الوطنية، ومواصلة الجهود لمواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إقليميًا، بما يسهم في استعادة الدولة وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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