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صدمة تاريخية.. اتهام ناشط بنهب ٣٧٠مليار ريال كانت تبرعات للمواطنين - أخبار كلمتك

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صدمة تاريخية.. اتهام ناشط بنهب ٣٧٠مليار ريال كانت تبرعات للمواطنين - أخبار كلمتك

صدمة تاريخية.. اتهام ناشط بنهب ٣٧٠مليار ريال كانت تبرعات للمواطنين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:06 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الناشط حاشد الصايدي:رئيس منظمة بنيويورك يقول ان عزيز ومأمون خصومه يوم القيامه لانهم سالوه اين تذهب فلوس التبرعات فرد عليه مأمون أن 25 مليون فقير في اليمن خصومه هو ورئيس المنظمه يوم القيامه.
واضاف:185 مليون دولار بالسنة تدخل بحسابكم البنكي. دولارات مش ريال قعيطي. صرفها بالقعيطي 370 مليار يا خولاني. 
واختتم:الله سبحانه وتعالى يقولكم"ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف" ونحن نقولكم اسرقوا عادي بس بالمعروف. انتم بتسرقوها كلها. الى الان لم يتقدم احد ويقول انكم اوصلتم اليه شيء يذكر. السلال الغذائية بتقدمها نساء واطفال بتحوش فلوس من مصروفها من المدرسة.السلال الغذائية والشنط المدرسية ودباب الماء عيب تذكروها امام تلك المبالغ 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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