قال الناشط حاشد الصايدي:رئيس منظمة بنيويورك يقول ان عزيز ومأمون خصومه يوم القيامه لانهم سالوه اين تذهب فلوس التبرعات فرد عليه مأمون أن 25 مليون فقير في اليمن خصومه هو ورئيس المنظمه يوم القيامه.
واضاف:185 مليون دولار بالسنة تدخل بحسابكم البنكي. دولارات مش ريال قعيطي. صرفها بالقعيطي 370 مليار يا خولاني.
واختتم:الله سبحانه وتعالى يقولكم"ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف" ونحن نقولكم اسرقوا عادي بس بالمعروف. انتم بتسرقوها كلها. الى الان لم يتقدم احد ويقول انكم اوصلتم اليه شيء يذكر. السلال الغذائية بتقدمها نساء واطفال بتحوش فلوس من مصروفها من المدرسة.السلال الغذائية والشنط المدرسية ودباب الماء عيب تذكروها امام تلك المبالغ
صدمة تاريخية.. اتهام ناشط بنهب ٣٧٠مليار ريال كانت تبرعات للمواطنين - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:06 مساءً - كلمتك/خاص:
قال الناشط حاشد الصايدي:رئيس منظمة بنيويورك يقول ان عزيز ومأمون خصومه يوم القيامه لانهم سالوه اين تذهب فلوس التبرعات فرد عليه مأمون أن 25 مليون فقير في اليمن خصومه هو ورئيس المنظمه يوم القيامه.
قال الناشط حاشد الصايدي:رئيس منظمة بنيويورك يقول ان عزيز ومأمون خصومه يوم القيامه لانهم سالوه اين تذهب فلوس التبرعات فرد عليه مأمون أن 25 مليون فقير في اليمن خصومه هو ورئيس المنظمه يوم القيامه.
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