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عاجل:الاتحاد الجنوبي لمكافحة الفساد يتبرأ من بيان فادي باعوم عقب فضيحة مطار عدن - أخبار كلمتك

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عاجل:الاتحاد الجنوبي لمكافحة الفساد يتبرأ من بيان فادي باعوم عقب فضيحة مطار عدن - أخبار كلمتك

عاجل:الاتحاد الجنوبي لمكافحة الفساد يتبرأ من بيان فادي باعوم عقب فضيحة مطار عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:06 مساءً - كلمتك/خاص:

بيان صحفي
صادر عن الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ...

يؤكد الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد لجميع وسائل الإعلام والرأي العام أنه الجهة الوحيدة المخولة بإصدار البيانات والبلاغات الرسمية المتعلقة بنشاط وأعمال الاتحاد، وينوه إلى أن أي بلاغات أو بيانات لا تُنشر عبر موقعه الرسمي و صفحته الرسمية لا تمثل موقفه الرسمي، ولا يجب الاعتماد عليها لكونها صدرت من أفراد أو جهات لا تمثل الاتحاد.

ويدعو الاتحاد الجميع، بما في ذلك وسائل الإعلام، إلى تحري الدقة واعتماد المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، ويشدد على أن أي تصريحات أو كتابات تُنسب للاتحاد عبر مواقع شخصية أو جهات أخرى لا تُعبر عن موقف الاتحاد الرسمي مالم تصدر بشكل مباشر عن رئاسة الاتحاد ونُشرت عبر قناته الرسمية.

كما يوضح الاتحاد أنه يمتلك فريقًا متخصصًا للرصد والمتابعة، وفريقًا قانونيًا عالي الكفاءة، وقيادة واعية تتبنى القضايا بالطرق القانونية وعبر الجهات القضائية المختصة، ويحرص الاتحاد على نشر وتوضيح المستجدات المتعلقة بالقضايا التي يصدر بشأنها بلاغات أو قرارات اتهام من النيابة العامة أولًا بأول عبر صفحته الرسمية فقط.

لذا، يهيب الاتحاد بالجميع الالتزام باعتماد المعلومات الرسمية فقط من خلال منصته الرسمية، والتعاون معه في دعم جهود تعزيز النزاهة والشفافية في المجتمع.

صدر عن الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد
20 نوفمبر 2024

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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