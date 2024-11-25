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تنفيذ حملة عسكرية في كريتر - أخبار كلمتك

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تنفيذ حملة عسكرية في كريتر - أخبار كلمتك

تنفيذ حملة عسكرية في كريتر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:32 مساءً - كلمتك/خاص:

ضمن إطار خطة إنتشارها العسكري إلى كافة مدن ومربعات العاصمة عدن ، لضبط المخالفات العسكرية ، نفذت قوات الشرطة العسكرية ، صباح اليوم الإثنين ، حملة عسكرية واسعة في مديرية كريتر بقيادة النقيب عمر الحربي .


وانتشرت الحملة في جميع مداخل ومخارج وتقاطعات المدينة ، حيث تمكنت من ضبط عدد من المخالفات العسكرية ، والتصدي لظاهرة التجول بالسلاح والزي العسكري والتنقل بالآليات العسكرية في الأسواق ، وفرض النظام والقانون .


وأوضح قائد الحملة النقيب عمر الحربي ، إلى أن الحملة أسهمت في القضاء على كل المظاهر المسلحة ، وتعزيز الأمن والاستقرار ، وإعادة الثقة والطمأنينة لدى المواطنين، مؤكدًا حرص واهتمام قائد الشرطة العسكرية، العميد أحمد محمود البكري، على ضبط جميع المخالفات العسكرية، والنهوض بواقع المنظومتين العسكرية والأمنية .

 

ولاقت الحملة ارتياحاً واسعاً من قبل المواطنين، معتبرينها بالخطوة المتقدمة نحو تعزيز دعائم الأمن والاستقرار وفرض هيبة النظام والقانون والتصدي لكل المخالفين العسكريين والمدنيين .
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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