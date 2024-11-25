تنفيذ حملة عسكرية في كريتر - أخبار كلمتك

ضمن إطار خطة إنتشارها العسكري إلى كافة مدن ومربعات العاصمة عدن ، لضبط المخالفات العسكرية ، نفذت قوات الشرطة العسكرية ، صباح اليوم الإثنين ، حملة عسكرية واسعة في مديرية كريتر بقيادة النقيب عمر الحربي .



وانتشرت الحملة في جميع مداخل ومخارج وتقاطعات المدينة ، حيث تمكنت من ضبط عدد من المخالفات العسكرية ، والتصدي لظاهرة التجول بالسلاح والزي العسكري والتنقل بالآليات العسكرية في الأسواق ، وفرض النظام والقانون .



وأوضح قائد الحملة النقيب عمر الحربي ، إلى أن الحملة أسهمت في القضاء على كل المظاهر المسلحة ، وتعزيز الأمن والاستقرار ، وإعادة الثقة والطمأنينة لدى المواطنين، مؤكدًا حرص واهتمام قائد الشرطة العسكرية، العميد أحمد محمود البكري، على ضبط جميع المخالفات العسكرية، والنهوض بواقع المنظومتين العسكرية والأمنية .

ولاقت الحملة ارتياحاً واسعاً من قبل المواطنين، معتبرينها بالخطوة المتقدمة نحو تعزيز دعائم الأمن والاستقرار وفرض هيبة النظام والقانون والتصدي لكل المخالفين العسكريين والمدنيين .

