حديث عسكري:استعدوا للمعركة والوعد صنعاء . - أخبار كلمتك



اكد المحلل والخبير العسكري والاستراتيجي محمد عبدالله الكميم انه لاسلام في اليمن وفي المنطقة وفي الاقليم بوجود مليشيات ايران الحوثيين



وقال الكميم في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:لاسلام في اليمن وفي المنطقة وفي الاقليم بوجود مليشيات ايران الحوثيين .

لن يتحقق السلام ولن يعود الاستقرار في اليمن الا بإستئصال هذا الارهاب الخبيث .

ومالم يتم التعامل مع الارهاب الحوثيراني كما تم التعامل مع القاعدة وداعش فسيندم الجميع وفي الأخير سيصلوا لهذه القناعة وستكون التكلفة باهضة على الجميع..

وتابع بالقول:

وفي الأخير يستحيل فرض الحوثي ومشروعه في اليمن على اليمنيين من أي جهة او دولة أو منظمة بقصد تأمين انفسهم مهما بلغت درجة ارضاء الحوثيراني ، فمهما بلغ ذلك الدلال والتنازلات له فإن مشروع الحوثيراني واضح وضوح الشمس :

لأن مشروعه هو الحرمين الشريفين ونفط الخليج ولا غير ...

مضيفاً في منشوره قائلاً:

واعتقد ان الجميع يفهم هذه المعادلة ويدركون ذلك المخطط وليسوا اغبياء ..

اليمن هي حائط الصد الأول والنسق الدفاعي الوحيد للمنطقة واي استهبال في التعامل مع هذا النسق فستؤدي الى نتائج كارثية.

واردف بالقول:

لذلك أنا مطمئن جداً واعلم ان السلام مستحيل مع جماعات وتنظيم ومليشيات ارهابية مهما قدمت لها من تنازلات وسيفرض على الجميع المعركة ..

الحوثيراني مشروع يخالف العقل والفطرة البشرية ومرفوض من كل ذي عقل سليم.

واختتم الكميم منشوره قائلاً:

استعدوا للمعركة والوعد صنعاء .