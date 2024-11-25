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حديث عسكري:استعدوا للمعركة والوعد صنعاء . - أخبار كلمتك

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حديث عسكري:استعدوا للمعركة والوعد صنعاء . - أخبار كلمتك

حديث عسكري:استعدوا للمعركة والوعد صنعاء . - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:54 مساءً - كلمتك: خاص

 


اكد المحلل والخبير العسكري والاستراتيجي محمد عبدالله الكميم انه لاسلام في اليمن وفي المنطقة وفي الاقليم بوجود مليشيات ايران الحوثيين


وقال الكميم في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:لاسلام في اليمن وفي المنطقة وفي الاقليم بوجود مليشيات ايران الحوثيين .
لن يتحقق السلام ولن يعود الاستقرار في اليمن الا بإستئصال هذا الارهاب الخبيث .
ومالم يتم التعامل مع الارهاب الحوثيراني كما تم التعامل مع القاعدة وداعش فسيندم الجميع وفي الأخير سيصلوا لهذه القناعة وستكون التكلفة باهضة على الجميع..

وتابع بالقول:
وفي الأخير يستحيل فرض الحوثي ومشروعه في اليمن على اليمنيين من أي جهة او دولة أو منظمة بقصد تأمين انفسهم مهما بلغت درجة ارضاء الحوثيراني ، فمهما بلغ ذلك الدلال والتنازلات له فإن مشروع الحوثيراني واضح وضوح الشمس :
لأن مشروعه هو الحرمين الشريفين ونفط الخليج ولا غير ...

مضيفاً في منشوره قائلاً:
واعتقد ان الجميع يفهم هذه المعادلة ويدركون ذلك المخطط وليسوا اغبياء ..
اليمن هي حائط الصد الأول والنسق الدفاعي  الوحيد للمنطقة واي استهبال في التعامل مع هذا النسق فستؤدي الى نتائج كارثية.

واردف بالقول:
لذلك أنا مطمئن جداً واعلم ان السلام مستحيل مع جماعات وتنظيم ومليشيات ارهابية مهما قدمت لها من تنازلات وسيفرض على الجميع المعركة ..
الحوثيراني مشروع يخالف العقل والفطرة البشرية ومرفوض من كل ذي عقل سليم.

واختتم الكميم منشوره قائلاً:
استعدوا للمعركة والوعد صنعاء .

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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