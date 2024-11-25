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السفير السعودي باليمن يزف بشرى سارة بشأن دعم الحكومة والحل السياسي - أخبار كلمتك

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السفير السعودي باليمن يزف بشرى سارة بشأن دعم الحكومة والحل السياسي - أخبار كلمتك

السفير السعودي باليمن يزف بشرى سارة بشأن دعم الحكومة والحل السياسي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:59 مساءً - كلمتك: خاص


 

صرح السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر بشأن الإجتماع الأخير الذي تم مع المبعوث الأمريكي لليمن السيد/تيم ليندركنج ، والسفير الأمريكي لدى اليمن/ستيفن فاجن


وأكد السفير ال جابر في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس عن اهم ماتم مناقشته خلال الاجتماع قائلاً:

‏اجتماع مثمر مع المبعوث الأمريكي لليمن السيد/تيم ليندركنج ، والسفير الأمريكي لدى اليمن/ستيفن فاجن حيث ناقشنا مستجدات وتطورات الوضع في اليمن و البحر الأحمر وجهودنا المشتركة في دعم الحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الراهنة

واكد السفير ال جابر انه تم مناقشة سبل دعم جهود مبعوث  الامم المتحدة للحفاظ على التهدئه و للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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