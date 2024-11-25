السفير السعودي باليمن يزف بشرى سارة بشأن دعم الحكومة والحل السياسي - أخبار كلمتك





صرح السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر بشأن الإجتماع الأخير الذي تم مع المبعوث الأمريكي لليمن السيد/تيم ليندركنج ، والسفير الأمريكي لدى اليمن/ستيفن فاجن



وأكد السفير ال جابر في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس عن اهم ماتم مناقشته خلال الاجتماع قائلاً:

‏اجتماع مثمر مع المبعوث الأمريكي لليمن السيد/تيم ليندركنج ، والسفير الأمريكي لدى اليمن/ستيفن فاجن حيث ناقشنا مستجدات وتطورات الوضع في اليمن و البحر الأحمر وجهودنا المشتركة في دعم الحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الراهنة

واكد السفير ال جابر انه تم مناقشة سبل دعم جهود مبعوث الامم المتحدة للحفاظ على التهدئه و للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.