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الكشف عن اسم القيادي الذي نفذ عملية اغتيال بحق شيخ كبير في صنعاء - أخبار كلمتك

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الكشف عن اسم القيادي الذي نفذ عملية اغتيال بحق شيخ كبير في صنعاء - أخبار كلمتك

الكشف عن اسم القيادي الذي نفذ عملية اغتيال بحق شيخ كبير في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:43 مساءً - كلمتك/خاص:

افادت مصادر بان مسلحون حوثيون يتبعون القيادي الحوثي المدعو علوي الامير المعين في منصب مدير قسم شميله اغتالوا الشيخ صادق احمد صالح ابو شعر احد مشائخ مديرية الشعر التابعة لمحافظة اب والمقيم في صنعاء .
واشاروا الى ان المسلحون تربصوا بابوشعر الذي كان يقود سيارته وتابعوه واطلقوا عليه رصاصاتهم في جولة دار سلم بالعاصمة صنعاء ..
المصادر اكدت قيام مسلحين باخذ كل التسجيلات الخاصة بكاميرات المحلات المجاورة لمكان الحادثة لطمس ومحو اثار الجريمة بعد ارتكابها مباشرة ...
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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