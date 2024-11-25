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تفاصيل صادمة بشأن اغتيال شخصية كبرى في قلب صنعاء - أخبار كلمتك

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تفاصيل صادمة بشأن اغتيال شخصية كبرى في قلب صنعاء - أخبار كلمتك

تفاصيل صادمة بشأن اغتيال شخصية كبرى في قلب صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:27 مساءً - كلمتك: خاص

 


كشفت مصادر تفاصيل جديدة بشأن اغتيال احد المشايخ في قلب صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي


وأكدت المصادر ان ‏مسلحون حوثيون يتبعون القيادي الحوثي المدعو علوي الامير المعين في منصب مدير قسم شميله قامو باغتيال الشيخ صادق احمد صالح ابو شعر احد مشائخ مديرية الشعر التابعة لمحافظة اب والمقيم في صنعاء ..

و أوضحت المصادر ان المسلحون تربصوا بابوشعر الذي كان يقود سيارته وتابعوه واطلقوا عليه رصاصاتهم في جولة دار سلم بالعاصمة صنعاء ..


وكشفت المصادر عن قيام مسلحين باخذ كل التسجيلات الخاصة بكاميرات المحلات المجاورة لمكان الحادثة لطمس ومحو اثار الجريمة بعد ارتكابها مباشرة ...

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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