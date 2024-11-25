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إمبولي يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام ضيفه أودينيزي بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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إمبولي يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام ضيفه أودينيزي بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

إمبولي يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام ضيفه أودينيزي بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:44 مساءً - الدوري الإيطالي، إنتهت مباراة إمبولي ضد أودينيزي على ملعب كارلو كاستيللاني بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن مواجهات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي. 

سجل هدف إمبولي في الشوط الأول اللاعب بيليجري في الدقيقة 24، وأدرك اللاعب كينان دافيس هدف التعادل لأودينيزي في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

فريق أودينيزي، كلمتك

تشكيلة إمبولي في مواجهة أودينيزي

وبدأ فريق إمبولي مباراته أمام أودينيزي بتشكيل يضم كل من:

فاسكيز - جوجليتشيدزه - إسمايلي - فيتي - جياسي - هندرسون - مالخ - بيتزيلا - كولومبو - كاكاس - بيلجري

تشكيل أوديتيزي في مواجهة إمبولي

أمام فريق أودينيزي فبدأ المباراة أمام إملولي بتشكيل يضم كل من 

أوكوي - جيانيني - بيول - توريه - إيهازبوي - لوفريك - كالستروم - زاراجا - كامارا - توفين - داريس 

ترتيب الفريقين بعد المباراة 

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة واحدة، ليرفع إمبولي رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر، فيا ارتفع رصيد أوجينيزي إلى 17 نقطة في المركز التاسع

نابولي يعتلي الصدارة 

وفاز فريق نابولي على نظيره روما بنتيجة 1-0 في المباراة، التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.

جاء هدف نابولي والمباراة الوحيد عن طريق اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 53.

بهذه النتيجة يتصدر نابولي الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة فيما يأتي روما في المركز الـ 12 برصيد 13 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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