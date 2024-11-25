الرياضة - 09:20 - أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:20 صباحاً - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 في جميع البنوك العاملة في مصر، وذلك وفقاً لآخر تحديث للأسعار في بداية التعاملات الصباحية.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار العملات العربية والأجنبية وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، سجل نحو 13.20 جنيه للشراء و13.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 13.17 جنيه للشراء، و13.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر، سجل نحو 13.17 جنيه للشراء، و13.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، بلغ نحو 160.87جنيه للشراء و161.64 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 160.33 جنيه للشراء و161.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، بلغ نحو 160.33 جنيه للشراء و161.67 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المركزى، وصل نحو 13.541 جنيه للشراء و13.502 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، وصل نحو 13.537 جنيه للشراء و13.497 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر بنك، وصل نحو 13.531 جنيه للشراء و13.491 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي، سجل نحو 49.60 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر، سجل نحو 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك المركزي المصري، بلغ نحو 51.66 جنيه للشراء، و51.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 51.26 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر، بلغ نحو 51.26 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، وصل نحو 62.16 جنيه للشراء، و62.30 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري، وصل نحو 61.94 جنيه للشراء، و62.50 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر، وصل نحو 61.94 جنيه للشراء، و62.50 للبيع.