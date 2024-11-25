السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي - أخبار كلمتك

السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي - أخبار كلمتك

مدبولي: نستهدف تعميق المنتج المحلي وزيادة الصادرات - أخبار كلمتك

مدبولي: نستهدف تعميق المنتج المحلي وزيادة الصادرات - أخبار كلمتك

مدبولي: الصناعة بمصر تستحق أن تساهم في الاقتصاد بنسبة 20% - أخبار كلمتك

مدبولي: الصناعة بمصر تستحق أن تساهم في الاقتصاد بنسبة 20% - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - قضية المطرب الشعبي سعد الصغير.. تقرير «الطب الشرعي» يقلب الموازين - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - قضية المطرب الشعبي سعد الصغير.. تقرير «الطب الشرعي» يقلب الموازين - أخبار كلمتك

كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب السيدات في البطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب السيدات في البطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

لدعم السياحة العلاجية.. الرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع مصر للطيران - أخبار كلمتك

لدعم السياحة العلاجية.. الرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع مصر للطيران - أخبار كلمتك

«التعليم» توجه بتسجيل معلمي المدارس الفنية في امتحانات الإعدادية 2024-2025 - أخبار كلمتك

«التعليم» توجه بتسجيل معلمي المدارس الفنية في امتحانات الإعدادية 2024-2025 - أخبار كلمتك

السمدوني: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ من خلال 80 مشروعا و50 ألف عامل - أخبار كلمتك

السمدوني: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ من خلال 80 مشروعا و50 ألف عامل - أخبار كلمتك

جوش برولين يهدد باعتزال التمثيل والسبب المخرج دينيس فيلنوف - أخبار كلمتك

جوش برولين يهدد باعتزال التمثيل والسبب المخرج دينيس فيلنوف - أخبار كلمتك

الجونة السينمائي يهنئ صناع "دخل الربيع يضحك" و"أبو زعبل 89" على جوائز مهرجان القاهرة - أخبار كلمتك

الجونة السينمائي يهنئ صناع "دخل الربيع يضحك" و"أبو زعبل 89" على جوائز مهرجان القاهرة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

محمد صلاح يعلنها: "أنا محبط من ليفربول وبقائي ليس بيدي" - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محمد صلاح يعلنها: "أنا محبط من ليفربول وبقائي ليس بيدي" - أخبار كلمتك

محمد صلاح يعلنها: "أنا محبط من ليفربول وبقائي ليس بيدي" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - عبر النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول، عن إحباطه من إدارة ناديه بسبب عدم تقديم عروض من أجل التجديد مع الفريق.

محمد صلاح ينتقد إدارة ليفربول بسبب العقد الجديد

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول نهاية الموسم الحالي في ظل تألقه الواضح في المباريات منذ بداية الموسم الحالي.

وقال صلاح في تصريحات نقلها موقع “ليفربول إيكو”: “نحن في شهر ديسمبر وحتى الآن لا يوجد عرض تجديد من النادي وهذا شيء محبط، أحب أن اللعب في نادٍ مثل ليفربول ولكن بقائي ليس في يدي”.

وأضاف: أنا أحب المشجعين وهم يحبونني ايضًا.. بالنهاية الأمر ليس بيدي ولا بيدهم، دعونا ننتظر.

وواصل الملك المصري تصريحاته: “أنا لن أعتزل قريبًا لذا ألعب وأركز على الموسم، وأحاول الفوز بالدوري ودوري الأبطال أيضًا”. 

واختتم صلاح: “أنا محترف جدًا، الجميع بإمكانه رؤية التزامي بالعمل.. أحاول الاستمتاع بكرة القدم وأن ألعب بأعلى مستوى لأطول فترة ممكنة.. أنا أبذل قُصارى جهدي لأن هذا ما أنا عليه وأحاول تقديم الأفضل لي وللنادي”.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

عمرو أديب: محمد صلاح بقى حاكم ليفربول ويجب ترقيته وإعادة ترتيبه (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق