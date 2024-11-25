مشاهير العرب - لوفاة ابن شقيقته وإصابة نجله.. رابح صقر يؤجل حفله في موسم الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:34 صباحاً - رابح صقر.. تصدر اسم الفنان السعودي رابح صقر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان وفاة ابن شقيقته وإصابة نجله في حادث سير، مساء يوم السبت، مما استدعى إلى تأجيل حفله المقبل.

وفاة ابن شقيقة رابح صقر

وأصيب الوسط الفني السعودي، بصدمة بعد وفاة ابن شقيقة الفنان الكبير رابح صقر في حادث مروري مأساوي، فيما أصيب نجله صقر الذي يتلقى العلاج في المستشفى ويحتاج إلى فترة للتعافي.

وتقدم عدد من النجوم بتعازيهم لرابح صقر ودعوا له ولعائلته بالصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

وفاة ابن شقيقة رابح صقر

وحرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، على تقديم واجب العزاء للفنان رابح صقر، وكتب على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «خالص العزاء للفنان الكبير رابح صقر في وفاة ابن أخته في حادث، والعزاء موصول لأهل الفقيد، وتمنياتي بالشفاء العاجل لابنه صقر من هذا الحادث».

تأجيل حفل رابح صقر في موسم الرياض

وأصدرت شركة «روتانا»، بيانًا أكدت فيه تأجيل حفل الفنان رابح صقر في موسم الرياض، التي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة المقبلة.

وجاء في البيان الآتي: «جمهورنا الكريم، لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة سيتم تأجيل ليلة رابح صقر جلسة المقرر إقامتها يوم الجمعة 29 نوفمبر ضمن حفلات موسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا إلى وقت لاحق، وسيتم إرجاع قيمة التذاكر للمحفظة الإلكترونية بشكل تلقائي».