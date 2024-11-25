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مشاهير العرب - لوفاة ابن شقيقته وإصابة نجله.. رابح صقر يؤجل حفله في موسم الرياض - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - لوفاة ابن شقيقته وإصابة نجله.. رابح صقر يؤجل حفله في موسم الرياض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لوفاة ابن شقيقته وإصابة نجله.. رابح صقر يؤجل حفله في موسم الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:34 صباحاً - رابح صقر.. تصدر اسم الفنان السعودي رابح صقر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان وفاة ابن شقيقته وإصابة نجله في حادث سير، مساء يوم السبت، مما استدعى إلى تأجيل حفله المقبل.

وفاة ابن شقيقة رابح صقر

وأصيب الوسط الفني السعودي، بصدمة بعد وفاة ابن شقيقة الفنان الكبير رابح صقر في حادث مروري مأساوي، فيما أصيب نجله صقر الذي يتلقى العلاج في المستشفى ويحتاج إلى فترة للتعافي.

رابح صقر

وتقدم عدد من النجوم بتعازيهم لرابح صقر ودعوا له ولعائلته بالصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

وفاة ابن شقيقة رابح صقر

وحرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، على تقديم واجب العزاء للفنان رابح صقر، وكتب على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «خالص العزاء للفنان الكبير رابح صقر في وفاة ابن أخته في حادث، والعزاء موصول لأهل الفقيد، وتمنياتي بالشفاء العاجل لابنه صقر من هذا الحادث».

تأجيل حفل رابح صقر في موسم الرياض

وأصدرت شركة «روتانا»، بيانًا أكدت فيه تأجيل حفل الفنان رابح صقر في موسم الرياض، التي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة المقبلة.

تأجيل حفل رابح صقر

وجاء في البيان الآتي: «جمهورنا الكريم، لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة سيتم تأجيل ليلة رابح صقر جلسة المقرر إقامتها يوم الجمعة 29 نوفمبر ضمن حفلات موسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا إلى وقت لاحق، وسيتم إرجاع قيمة التذاكر للمحفظة الإلكترونية بشكل تلقائي».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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