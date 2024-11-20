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رأي صادم من محمود حميدة في منع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

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رأي صادم من محمود حميدة في منع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

رأي صادم من محمود حميدة في منع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:33 مساءً - أعرب الفنان محمود حميدة عن استغرابه من إلغاء تصريح عرض فيلم “الملحد” رغم حصوله على جميع التراخيص اللازمة قبل تصويره على حد قوله.

وقال حميدة في تصريخ خاص لـ"كلمتك" على هامش حضوره فعاليات النسخة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: “ما يتعرض له فيلم الملحد لا مبرر له بالنسبة لي، فقد أجازه الأزهر الشريف، ومنحته الهيئة المصرية للمصنفات الفنية موافقتها منذ شهر يناير الماضي، وقرار إلغاء أو سحب تصريح عرضه عقب حصولنا على تلك الموافقات شيء يدعو للسخرية ويشير إلى خلل المنظومة بشكل مبالغ فيه”.

وفي وقت سابق..أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء الترخيص الممنوح لعرض فيلم «الملحد» في دور السينما، في خطوة قد تمهد لوقف عرضه في جميع أنحاء مصر.

فيلم الملحد من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وبطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة وعدد كبير من الفنانين وإنتاج أحمد السبكي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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