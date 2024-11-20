رأي صادم من محمود حميدة في منع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:33 مساءً - أعرب الفنان محمود حميدة عن استغرابه من إلغاء تصريح عرض فيلم “الملحد” رغم حصوله على جميع التراخيص اللازمة قبل تصويره على حد قوله.

وقال حميدة في تصريخ خاص لـ"كلمتك" على هامش حضوره فعاليات النسخة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: “ما يتعرض له فيلم الملحد لا مبرر له بالنسبة لي، فقد أجازه الأزهر الشريف، ومنحته الهيئة المصرية للمصنفات الفنية موافقتها منذ شهر يناير الماضي، وقرار إلغاء أو سحب تصريح عرضه عقب حصولنا على تلك الموافقات شيء يدعو للسخرية ويشير إلى خلل المنظومة بشكل مبالغ فيه”.

وفي وقت سابق..أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء الترخيص الممنوح لعرض فيلم «الملحد» في دور السينما، في خطوة قد تمهد لوقف عرضه في جميع أنحاء مصر.

فيلم الملحد من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وبطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة وعدد كبير من الفنانين وإنتاج أحمد السبكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا