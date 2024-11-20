مشاهير العرب - بعد تعرضها للانتقادات.. سارة سلامة ترد على شائعة عملية التجميل بطريقتها الخاصة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:21 مساءً - تصدرت الفنانة سارة سلامة، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الهجوم الذي تعرضت له عقب ظهورها في مسلسل «نقطة سودة»، بشكل يوحي خضوعها لعملية تجميل، مما دفعها للرد على المتابعين وتوضيح للحقيقة.

سارة سلامة ترد على شائعة إجرائها عملية تجميل

وشاركت سارة سلامة، صور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بدون مكياج أو فلاتر لتُظهر جمالها الطبيعي، وتثبت عدم خضوعها لعمليات تجميل خلال الفترة الماضية.

ولم تكن هذه المرة الأولى، لـ سارة سلامة، فقد تعرضت أكثر من مرة لأسئلة المتابعين لها عبر إنستجرام، حول لجوئها إلى عمليات تجميل، وتخرج للرد عبر صفحتها الرسمية أو التصريحات التلفزيونية بصور عكس المتداول عنها.

مسلسل نقطة سودة

وتشارك النجمة سارة سلامة، في مسلسل «نقطة سودة» الذي يعرض حاليا عبر قناة mbc مصر، وتدور أحداثه في إطار درامي، حيث تضع (رضوى) وشقيقها (صلاح) خطة شيطانية للانتقام من عائلة (السيوفي) وإمبراطوريتها، ويتعين على (عمر السيوفي) و(علي السيوفي) التصدي لهما، لكن الأمور تأخذ منعطفا خطيرا بعد أن يقع (عمر) و(رضوى) في حب بعضهما البعض رغم العداوة المشتعلة.

يشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد فهمي، أحمد مجدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، سوسن بدر، وفاء عامر، أحمد بدير، نضال الشافعي، سماح أنور، الفنان أشرف عبد الغفور في أخر ظهور له، والمُسلسل من تأليف محمد محرز، أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.