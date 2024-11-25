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رئيس مجلس القيادة يستقبل مبعوث الولايات المتحدة - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس القيادة يستقبل مبعوث الولايات المتحدة - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يستقبل مبعوث الولايات المتحدة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 06:39 مساءً - كلمتك/خاص:

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين، ومعه عضو المجلس عثمان مجلي، مبعوث الولايات المتحدة الاميركية تيموثي ليندركينج، والسفير الاميركي لدى اليمن ستيفين فايجن.

تطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات، والدعم الاميركي المطلوب للاقتصاد اليمني، وتحسين الاوضاع المعيشية، والحد من التداعيات الانسانية لهجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من المبعوث الاميركي الى احاطة بشأن المتغيرات الاقليمية والدولية المحتملة على ضوء نتائج الانتخابات الاميركية، اضافة الى اتصالاته الاخيرة، لخفض التصعيد، والخيارات المطروحة لدفع المليشيات الحوثية الارهابية على التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لاطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.

وفي هذا السياق، جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل، والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا، واقليميا، ودوليا، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

واعرب فخامة الرئيس عن تقديره لمواقف الولايات المتحدة الى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، وتدخلاتها الانسانية والتنموية في مختلف المجالات، مشددا على اهمية مضاعفة الجهود الدولية لتنفيذ قرار مجلس الامن بشأن حظر تصدير الاسلحة الايرانية الى المليشيات الحوثية الارهابية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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