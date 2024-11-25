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الدوري الإيطالي، إمبولي يتقدم على أودينيزي 1-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، إمبولي يتقدم على أودينيزي 1-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الإيطالي، إمبولي يتقدم على أودينيزي 1-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الإيطالي، إمبولي يتقدم على أودينيزي 1-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، إمبولي يتقدم على أودينيزي 1-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:38 مساءً - الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة فريق إمبولي ضد أودينيزي، بتقدم الأول بهدف دون مقابل في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب كارلو كاستيللاني، ضمن مواجهات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي. 

سجل هدف إمبولي في الشوط الأول اللاعب بيليجري في الدقيقة 24.

فريق أودينيزي، كلمتك
فريق أودينيزي، كلمتك

نابولي يعتلي الصدارة 

وفاز فريق نابولي على نظيره روما بنتيجة 1-0 في المباراة، التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.

جاء هدف نابولي والمباراة الوحيد عن طريق اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 53.

بهذه النتيجة يتصدر نابولي الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة فيما يأتي روما في المركز الـ 12 برصيد 13 نقطة.

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تشكيل فريق روما لمباراة نابولي

كلاوديو رانييري مدرب فريق روما قرر خوض مواجهة نابولي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سفيلار.

خط الدفاع: أنجيلينو، نديكا، مانشيني، شيليك.

خط الوسط: كوني، كريستانتي، ستيفان شعراوي.

خط الهجوم: بيسيلي، دوفبيك، بليجريني.

تشكيل نابولي ضد روما

بينما دخل أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق نابولي، المباراة أمام روما، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، أليساندرو بونجيورنو، أوليفيرا.

خط الوسط: أندري زامبو أنجيسا، ستانيسلاف لوبتكا، سكوت ماكتوميناي.

خط الهجوم: سماتيو بوليتانو، خفيشا كفاراتسخيليا، روميلو لوكاكو.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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