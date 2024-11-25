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تصريح جديد للعليمي بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

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تصريح جديد للعليمي بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

تصريح جديد للعليمي بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 06:23 مساءً - كلمتك: خاص

 


 


صرح عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور عبدالله العليمي بشأن لقائه اليوم بسعادة سفراء الاتحاد الاوروبي


وقال العليمي في تصريح:
‏التقيت اليوم بسعادة سفراء الاتحاد الاوروبي في الجمهورية اليمنية ، كان لقاءً بناءً ناقشنا فيه مجمل الاوضاع على الساحة الدولية والاقليمية والمحلية وانعكاساتها على الاوضاع في اليمن.

وتابع بالقول:
أوضحت للأصدقاء السفراء العديد من القضايا المتعلقة بالجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية وآثار الحرب المدمرة على الصعيد الانساني وسبل ومقتضيات احلال سلام دائم وشامل في اليمن.  

مختتما تصريحه قائلاً:
اشكر الاصدقاء في بعثة ودول الاتحاد الاوروبي على اللقاء وعلى الجدية التي عهدناها منهم في التعاطي مع الاحداث في اليمن ودورهم في مايقدمه الاتحاد الاوروبي من دور  مساند وداعم للشعب اليمني للتخفيف من آثار الحرب التي فرضتها الميليشيات الحوثية على الشعب اليمني .

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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