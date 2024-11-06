المواصفات والمقاييس تنفذ نزولا ميدانيا لمحطات الغاز المسال بمحافظة تعز - أخبار كلمتك

نفذ فرع الهيئةاليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بمحافظة تعز اليوم نزولاً ميدانيًا لمحطات الغاز المسال .

وأوضح مدير فرع الهيئة بالمحافظة المهندس رياض البخيتي بان النزول الميداني يهدف إلى معايرة موازين المحطات المركزيه للغاز المسال ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والعيارات القانونية،وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

و أكد على أهمية تطبيق المعايير القانونيه لجميع محطات الغاز المسال على مستوى المحافظة والمديريات بما يخدم المواطن ويعزز من ثقته بالخدمات المقدمة له.

وأشار إلى ضرورة مراعاة الجوانب الفنية من حيث إيجاد سبل الأمن والسلامة من المستلزمات والمتطلبات الأساسية والضرورية لمحطات الغاز باعتبارها مواقع ذات أهمية في توفير متطلبات الحماية للمجتمع.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية في الموازين، وأنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل حماية المستهلك من الغش والتلاعب في إطار مهام الهيئة وجهودها في حماية المواطنين.

وحث القائمين على المحطات بالتعاون مع الفرق الميدانية لتحقيق الأهداف المرجوة منها.