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المواصفات والمقاييس تنفذ نزولا ميدانيا لمحطات الغاز المسال بمحافظة تعز - أخبار كلمتك

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المواصفات والمقاييس تنفذ نزولا ميدانيا لمحطات الغاز المسال بمحافظة تعز - أخبار كلمتك

المواصفات والمقاييس تنفذ نزولا ميدانيا لمحطات الغاز المسال بمحافظة تعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - كلمتك/ خاص

نفذ فرع الهيئةاليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بمحافظة تعز  اليوم  نزولاً ميدانيًا لمحطات الغاز المسال .

وأوضح مدير فرع الهيئة بالمحافظة المهندس رياض البخيتي  بان  النزول الميداني يهدف إلى  معايرة موازين المحطات المركزيه للغاز المسال ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية  والعيارات القانونية،وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

و أكد  على أهمية تطبيق المعايير القانونيه لجميع محطات الغاز المسال على مستوى المحافظة والمديريات بما يخدم المواطن ويعزز من ثقته بالخدمات المقدمة له.

وأشار إلى ضرورة مراعاة الجوانب الفنية من حيث  إيجاد سبل الأمن والسلامة من المستلزمات والمتطلبات الأساسية والضرورية لمحطات الغاز باعتبارها مواقع ذات أهمية في توفير متطلبات الحماية للمجتمع.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية في الموازين، وأنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل حماية المستهلك من الغش والتلاعب في إطار مهام الهيئة وجهودها في حماية المواطنين.

وحث القائمين على المحطات بالتعاون مع الفرق الميدانية لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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