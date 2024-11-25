الرياضة - 08:15 - البيت الأبيض: بايدن يراقب مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان عن كثب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:15 مساءً - أعلن البيت الأبيض، أنّ الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن يراقب مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان عن كثب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكر البيت الأبيض، أنّ هوكستين أجرى مناقشات مثمرة في لبنان وإسرائيل، مشيرًا، إلى أنّ مناقشات وقف إطلاق النار بلبنان تسير في اتجاه إيجابي.

وواصل البيت الأبيض: هناك حذر لأننا لم نصل للاتفاق بعد رغم اقترابنا منه، والمفاوضات بشأن لبنان مستمرة منذ فترة طويلة.