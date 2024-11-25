الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

ماجد موسى يكشف لكلمتك سبب اعتذاره عن الاستمرار مراقبا للمباريات - أخبار كلمتك

ماجد موسى يكشف لكلمتك سبب اعتذاره عن الاستمرار مراقبا للمباريات - أخبار كلمتك

خاض حملته على التيك توك، كالين جورجيسكو يتصدر الانتخابات الرئاسية الرومانية - أخبار كلمتك

خاض حملته على التيك توك، كالين جورجيسكو يتصدر الانتخابات الرئاسية الرومانية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بمشاركة 100 فنان.. اختتام «مهرجان تنوير» في الشارقة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بمشاركة 100 فنان.. اختتام «مهرجان تنوير» في الشارقة - أخبار كلمتك

أول تعليق من نجل سعد الصغير على حبس والده 3 سنوات - أخبار كلمتك

أول تعليق من نجل سعد الصغير على حبس والده 3 سنوات - أخبار كلمتك

خبير يكشف توقعات سعر أوقية الذهب بنهاية العام الجاري (فيديو) - أخبار كلمتك

خبير يكشف توقعات سعر أوقية الذهب بنهاية العام الجاري (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد غرق "سي ستوري" بالبحر الأحمر، تعرف على التغطيات التأمينية للانشات واليخوت - أخبار كلمتك

بعد غرق "سي ستوري" بالبحر الأحمر، تعرف على التغطيات التأمينية للانشات واليخوت - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، تعادل استقلال طهران التركي وباختاكور أوزبكستان سلبيا - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، تعادل استقلال طهران التركي وباختاكور أوزبكستان سلبيا - أخبار كلمتك

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام مباريات الجولة التاسعة - أخبار كلمتك

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام مباريات الجولة التاسعة - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، إمبولي يتقدم على أودينيزي 1-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، إمبولي يتقدم على أودينيزي 1-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 08:15 - البيت الأبيض: بايدن يراقب مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان عن كثب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:15 - البيت الأبيض: بايدن يراقب مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان عن كثب - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:15 - البيت الأبيض: بايدن يراقب مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان عن كثب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:15 مساءً - أعلن البيت الأبيض، أنّ الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن يراقب مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان عن كثب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكر البيت الأبيض، أنّ هوكستين أجرى مناقشات مثمرة في لبنان وإسرائيل، مشيرًا، إلى أنّ مناقشات وقف إطلاق النار بلبنان تسير في اتجاه إيجابي.

وواصل البيت الأبيض: هناك حذر لأننا لم نصل للاتفاق بعد رغم اقترابنا منه، والمفاوضات بشأن لبنان مستمرة منذ فترة طويلة.

اقرأ أيضاً
البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل

ترامب يقبل دعوة بايدن للقائه في البيت الأبيض من أجل مناقشة انتقال الرئاسة

بايدن يهنئ ترامب ويدعوه لاجتماع في البيت الأبيض

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

صدام عربي قوي بين العين الإماراتي والأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق