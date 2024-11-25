"الطفولة والأمومة" يحبط زواج طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا قبل خروجها من الكوافير بالدقهلية - أخبار كلمتك

"الطفولة والأمومة" يحبط زواج طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا قبل خروجها من الكوافير بالدقهلية - أخبار كلمتك

حي العمرانية يوجه رسالة هامة للمواطنين بشأن التعديات ومخالفات البناء (صور) - أخبار كلمتك

حي العمرانية يوجه رسالة هامة للمواطنين بشأن التعديات ومخالفات البناء (صور) - أخبار كلمتك

دولة كبيرة توجه صفعة للحوثيين وتتخذ هذا القرار - أخبار كلمتك

دولة كبيرة توجه صفعة للحوثيين وتتخذ هذا القرار - أخبار كلمتك

تقرير دولي يؤكد افتقاد اليمنيين لهذا الامر - أخبار كلمتك

تقرير دولي يؤكد افتقاد اليمنيين لهذا الامر - أخبار كلمتك

مواطنون يشكون هذا الأمر في مديرية المنصورة(صور) - أخبار كلمتك

مواطنون يشكون هذا الأمر في مديرية المنصورة(صور) - أخبار كلمتك

بالصور.. تشييع مهيب للحاج سالم صالح بوجليدة في مدينة عتق - أخبار كلمتك

بالصور.. تشييع مهيب للحاج سالم صالح بوجليدة في مدينة عتق - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:20 - الأصفر عامل كام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:20 - الأصفر عامل كام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:20 - أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:20 - أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:20 - اعرف طريقك.. كثافات مرورية في محافظتي القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:20 - اعرف طريقك.. كثافات مرورية في محافظتي القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:20 - جلسة لـ مجلس الأمن اليوم حول الوضع في الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:20 - جلسة لـ مجلس الأمن اليوم حول الوضع في الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 09:20 - اعرف طريقك.. كثافات مرورية في محافظتي القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:20 - اعرف طريقك.. كثافات مرورية في محافظتي القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:20 - اعرف طريقك.. كثافات مرورية في محافظتي القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:20 صباحاً - تشهد الحالة المرورية، صباح اليوم الإثنين، 25 نوفمبر 2024، كثافات مرورية وتباطؤ في حركة السيارات على أغلب الطرق والشوارع الرئيسية والميادين بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار أمني مكثف لتنظيم حركة المرور.

خريطة كلمتك المرورية اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024.

وتنشر كلمتك خريطة مرورية بشكل يومي، وذلك لاطلاع المواطنين عليها قبل التوجه إلى عملهم أو طلاب الجامعات والمدارس لمعرفة حالة المرور على الطرق.

كثافات مرورية

شهدت محاور وكباري محافظة الجيزة خاصة منطقتي الدقي والعجوزة وسط المحافظة، كثافات مرورية مرورًا بشارعي السودان وجامعة الدول العربية، ونزلة الطريق الدائري اتجاه طريق الكريمات الصحراوي ومحور صفط اللبن اتجاه الجيزة، وشارعي الهرم، والبحر الأعظم، مرورًا بشارع فيصل وشارع ترسا ومنطقة المريوطية ومدينة السادس من أكتوبر.

تباطؤ حركة السيارات

وتباطأت حركة السيارات أعلى كورنيش النيل بمحافظة القاهرة، في اتجاه مناطق حلوان والملك الصالح، وحي عين شمس وسرايا القبة، مرورا بكوبري القبة وحمامات القبة، كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي في الاتجاه القادم من مدينة بنها في طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.

حركة السيارات

كما شهدت حركة السيارات بميدان التحرير ومنشية الصدر والدمرداش، حالة من التكدس المروري مرورا بمنطقة غمرة وأحمد عرابي وجمال عبد الناصر وأعلى كوبري أكتوبر وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، فيما تباطأت حركة السيارات بميدان روكسي ورمسيس وسط تواجد أمني مكثف، منعا لحدوث حوادث بالطرق وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي المركبات المخالفة وضبط المخالفين منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاً
غدا.. نظر استئناف 4 مسئولين في قضية «وزارة البترول»

«رفضت تطلعني بالأسانسير».. فنانة شهيرة تقدم بلاغا في صاحبة عقار بالدقي

مصرع شاب أسفل عجلات قطار بالشرقية

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق