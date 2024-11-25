ثاني أيام نوة «باقي المكنسة».. خريطة سقوط الأمطار في مدن ومحافظات مصر اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:18 صباحاً - الطقس.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، تزامنًا مع ثاني أيام نوة باقي المكنسة، وسقوط الأمطار متفاوتة الشدة.

الطقس اليوم

يسود اليوم، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. وإما عن فترات الليل يسود طقس بارد على جميع الأنحاء، وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية.

نوة باقي المكنسة

يصاحب نوة باقي المكنسة أمطار غزيرة ورياح جنوبية غربية وعواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ومن المقرر أن تستمر 4 أيام، ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية.

وأضافت الأرصاد، باستمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتسود أجواء شتوية تشهدها أغلب المناطق.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، لتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الاثنين في القاهرة الكبرى 19 درجة.

خريطة أماكن سقوط الأمطار

وأوضحت الأرصاد خريطة أماكن سقوط الأمطار اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، في مدن ومحافظات مصر، وتشهد الأماكن التالية الآتي:

- سقوط أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة: على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

- أمطار خفيفة متمددة: على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

نصائح الأرصاد للمواطنين أثناء سقوط الأمطار

ووجهت الأرصاد عدة نصائح للمواطنين أثناء سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على كافة البلاد، والتي جاءت كالآتي:

- عدم الخروج من المنزل أثناء هطول الأمطار إلا للضرورة القصوى.

- الابتعاد عن لمس أعمدة الإنارة أو الاقتراب منها منعًا لوقوع حوادث الصعق.

- الابتعاد عن أسلاك الكهرباء المكشوفة، أو الواقعة على الأرض.

- القيادة بهدوء على الطرق أثناء سقوط الأمطار لعدم حدوث انزلاق، وترك مسافات آمنة بين السيارات.