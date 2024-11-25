مشاهير العرب - صور.. نجوم الفن يتوافدون على عزاء محمد رحيم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:15 مساءً - محمد رحيم.. يستمر توافد نجوم الفن والغناء على عزاء الملحن الراحل محمد رحيم المقام حاليا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك بعد رحيله عن عالمنا يوم السبت الماضي.

وكان من أبرز نجوم الفن الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء في الملحن محمد رحيم، تامر حسني وميرهان حسين وشادي شامل وساند، أشرف زكي، أحمد زاهر وماندو العدل اللذان حرصنا على استقبال واجب العزاء ومساندة زوجته أنوسة كوتة وشقيقه طاهر رحيم، وآخرين من الفنانين.

كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الراحل محمد رحيم

تداولت الأنباء حول سبب وفاة الملحن الراحل محمد رحيم، وأنه يوجد شبهة جنائية، فيما قالت الفنانة هند عاكف أثناء تواجدها بعزاء الراحل محمد رحيم عن كواليس اللحظات الأخيرة في حياته «رحيم كان في المنزل مع مساعدينه، بينما كانت زوجته مرتبطة بعمل خارجي» مشيرة إلى أن صحته كانت جيدة وأنه ليس صحيح أنه توفى قبل أيام من الإعلان.

وأضافت أن الراحل كان يتمتع بصحة جيدة خلال أدائه العمرة برفقة زوجته قبل وفاته بأسابيع قليلة، وأن مساعدينه قاموا بكسر زجاج الغرفة في محاولة منهم الاطمئنان عليه، حيث كانت المفاجأة بأنه قد فارق الحياة.

وفاة الملحن محمد رحيم

وكان الفنان تامر حسني أعلن عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن وفاة الملحن محمد رحيم.

وكتب تامر حسني: «سبحان من له الدوام، أخي وصديقي الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله.. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، نسألكم الدعاء له بالرحمة والفاتحة».

وفي وقت سابق تعرض الملحن محمد رحيم لذبحة صدرية دخل على إثرها المستشفى لتركيب دعامات وإجراء قسطرة في القلب.

وبعد إجراء العملية، خرج محمد رحيممن المستشفى وطمأن جمهوره عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، قائلاً: «بطمنكم عليه والحمد لله، أجريت عملية بسيطة «قسطرة»، وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن، الحمد لله»، إلا أنه تعرض لأزمة صحية جديدة في الساعات الماضية، ليفارق الحياة تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا.