الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

ماجد موسى يكشف لكلمتك سبب اعتذاره عن الاستمرار مراقبا للمباريات - أخبار كلمتك

ماجد موسى يكشف لكلمتك سبب اعتذاره عن الاستمرار مراقبا للمباريات - أخبار كلمتك

خاض حملته على التيك توك، كالين جورجيسكو يتصدر الانتخابات الرئاسية الرومانية - أخبار كلمتك

خاض حملته على التيك توك، كالين جورجيسكو يتصدر الانتخابات الرئاسية الرومانية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بمشاركة 100 فنان.. اختتام «مهرجان تنوير» في الشارقة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بمشاركة 100 فنان.. اختتام «مهرجان تنوير» في الشارقة - أخبار كلمتك

أول تعليق من نجل سعد الصغير على حبس والده 3 سنوات - أخبار كلمتك

أول تعليق من نجل سعد الصغير على حبس والده 3 سنوات - أخبار كلمتك

خبير يكشف توقعات سعر أوقية الذهب بنهاية العام الجاري (فيديو) - أخبار كلمتك

خبير يكشف توقعات سعر أوقية الذهب بنهاية العام الجاري (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد غرق "سي ستوري" بالبحر الأحمر، تعرف على التغطيات التأمينية للانشات واليخوت - أخبار كلمتك

بعد غرق "سي ستوري" بالبحر الأحمر، تعرف على التغطيات التأمينية للانشات واليخوت - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، تعادل استقلال طهران التركي وباختاكور أوزبكستان سلبيا - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، تعادل استقلال طهران التركي وباختاكور أوزبكستان سلبيا - أخبار كلمتك

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام مباريات الجولة التاسعة - أخبار كلمتك

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام مباريات الجولة التاسعة - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، إمبولي يتقدم على أودينيزي 1-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، إمبولي يتقدم على أودينيزي 1-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 08:15 - «مدبولي»: شعرت بطاقة إيجابية خلال حضوري برنامج «Gen z» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:15 - «مدبولي»: شعرت بطاقة إيجابية خلال حضوري برنامج «Gen z» - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:15 - «مدبولي»: شعرت بطاقة إيجابية خلال حضوري برنامج «Gen z» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:15 مساءً - حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تصوير حلقة لبرنامج «Gen z»، الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكان في استقباله الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الشركة المتحدة الدكتور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمد السعدي، نائب رئيس مجلس الادارة، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة، وسيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة المتحدة للرياضة، ونشوى جاد، رئيس مجلس إدارة واتش ات.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته البالغة بحضوره لبرنامج «Gen z»، وقال، إنه فور دخوله للقاعة ومشاهدته للشباب المتواجدين شعر بطاقة إيجابية، رغم التعب والجهد الذي يتم بذله على مدار اليوم، فالميزة الهائلة في مصر هي القوة الناعمة للشباب، «وكلما التقيت بمسئولين دوليين أكدوا أن مصر تتمتع بميزة في قوتها الناعمة».

وأشار مدبولي إلى أن فكرة البرنامج رائعة، وأن ريادة الأعمال والبحث العلمي والابتكار تسهم في إيجاد أفكار ترتكز عليها دول مختلفة، لافتا إلى أن الحكومة في تشكيلها الأخير تضم مجموعة وزارية لريادة الأعمال.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر ستحتل مرتبة متقدمة تستحقها في ظل تواجد شباب أمثال المشاركين، مع أهمية الإصرار على السعي وراء أفكارهم وأحلامهم، مخاطبا هؤلاء الشباب: لا تتوقعوا أن تكون الحياة وردية بل ستواجهون صعوبات وتحديات لكن منها سيولد النجاح وستتطور أفكاركم، وحتما ستنجحون.

وناقش رئيس الوزراء مع الفرق المشاركة في الحلقة مشاريعهم المبتكرة، وأبدى إعجابه بالمشاريع التي تمس احتياجات فئات مختلفة من المجتمع.

يذكر أن برنامج «Gen z» هو برنامج لريادة الأعمال خاص لطلاب الجامعات يقدمه الإعلامي أحمد فايق، يشارك فيه طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجيا، حيث شارك في المسابقة بمرحلتها الأولى ٢٥ ألف طالب تسابقوا للحصول على دعم قيمته 100 مليون جنيه، مقسمة إلى 50 مليون جنيه مقدمة من صندوق دعم المبتكرين والنوابغ، و 50 مليونا من صندوق تحيا مصر، ويشارك في لجنة التحكيم مجموعة كبيرة من العلماء ورجال الاعمال وأصحاب الشركات الكبرى، وسوف تذاع الحلقة قريبا على شاشة قناة دي ام سي ومنصة واتش ات.

اقرأ أيضاً
«المتحدة» تهنئ عادل حمودة وعلا الشافعي بتعينهما أعضاء بـ «الأعلى الإعلام»

«المتحدة» تهنئ أحمد المسلماني بمناسبة تعيينه رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام

«المتحدة» تهنئ عبد الصادق الشوربجي لتجديد الثقة به رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:36 - معاشات شهر ديسمبر 2024.. «موعد الصرف وطرق الاستعلام» - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق