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الانتقالي يهدد بفض الشراكة مع الشرعية - أخبار كلمتك

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الانتقالي يهدد بفض الشراكة مع الشرعية - أخبار كلمتك

الانتقالي يهدد بفض الشراكة مع الشرعية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:23 مساءً - كلمتك/خاص:

هدد المجلس الانتقالي بفض الشراكة القائمة مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بالتزامن مع إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال رئيس وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي، إن "التكتل الوطني ليس له هدف سوى استهداف قضية شعب الجنوب والمجلس الانتقالي الجنوبي، ويشكل خطراً على جدار التوافق والشراكة".
وأشار إلى أن "المضي قدماً في هذا المسار لا يعني سوى بداية النهاية لهذه الشراكة، مما سيؤدي حتماً إلى سقوط الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والهيئات المساندة".

ويرى أن "الاستمرار في تجاهل مبادئ التوافق يهدد بنسف المكتسبات السياسية، ويعرض مسيرة الاستقرار للخطر، ويفتح الباب أمام فوضى قد تعصف بما تحقق من مكاسب وتحالفات لمواجهة مليشيات الحوثي".

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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