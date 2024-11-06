الانتقالي يهدد بفض الشراكة مع الشرعية - أخبار كلمتك

هدد المجلس الانتقالي بفض الشراكة القائمة مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بالتزامن مع إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال رئيس وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي، إن "التكتل الوطني ليس له هدف سوى استهداف قضية شعب الجنوب والمجلس الانتقالي الجنوبي، ويشكل خطراً على جدار التوافق والشراكة".

وأشار إلى أن "المضي قدماً في هذا المسار لا يعني سوى بداية النهاية لهذه الشراكة، مما سيؤدي حتماً إلى سقوط الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والهيئات المساندة".

ويرى أن "الاستمرار في تجاهل مبادئ التوافق يهدد بنسف المكتسبات السياسية، ويعرض مسيرة الاستقرار للخطر، ويفتح الباب أمام فوضى قد تعصف بما تحقق من مكاسب وتحالفات لمواجهة مليشيات الحوثي".