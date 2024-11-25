الرياضة - 06:22 - سعر الذهب في مصر يواصل تراجعه بختام التعاملات.. بكام عيار 21؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 06:22 مساءً - سعر الذهب اليوم في مصر.. واصل سعر الذهب تراجعه في محلات الصاغة بمصر، ختام تعاملات اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، بعد التراجع الذي سجله في منتصف التعاملات، ليتراجع سعر الذهب عيار 21 الآن بنحو 75 جنيها، ليسجل 3675 جنيها للبيع، و 3650 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

ويستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه، تحديثا مستمرا لـ سعر الذهب اليوم في مصر، وفقا لخدمة شاملة يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنـــــــــــا.

سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4200 جنيها 4171.5 جنيه عيار 22 3850 جنيها 3823.75 جنيه عيار 21 3675 جنيها 3650 جنيها عيار 18 3150 جنيها 3128.5 جنيه عيار 14 2450 جنيها 2433.25 جنيه عيار 12 2100 جنيها 2085.75 جنيه

سعر الذهب اليوم في مصر بختام التعاملات

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 ختام تعاملات اليوم في مصر نحو 4200 جنيها للبيع، و 4171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة نحو 3850 جنيها للبيع، و 3823.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر نحو 3675 جنيها للبيع، و 3650 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3150 جنيها للبيع، و 3128.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 بمحلات الصاغة نحو 2450 جنيها للبيع، و 2433.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر نحو 2100 جنيه للبيع، و 2085.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 في مصر عند 1575 جنيها للبيع، و 1564.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي نحو مستوى 29400 جنيها للبيع، و 29200 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب العالمية عند مستوى 2632.3 دولارا للبيع، و 2632.03 دولارا للشراء.