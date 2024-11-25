الرياضة - 05:58 - السكة الحديد تنفي تصادم جرار قطار بأتوبيس طلبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:58 مساءً - نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص حادث تصادم جرار قطار بأتوبيس طلبة.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تشييع جثامين 30 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم من بلبيس إثر حادث تصادم جرار قطار بأتوبيس مما أدى إلى مصرعهم جميعا ليس له أساس من الصحة.

وأكدت السكة الحديد أن حركة مسير القطارات طبيعية ولا يوجد أي شيء غير طبيعي، وأن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.

وأشارت إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية نحو من قاموا بالنشر.

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين بتحري الدقة في ما يتم نشره من أخبار تخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية لعدم نشر أخبار كاذبة وتعرضهم للمسائلة القانونية.