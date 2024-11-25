بعد غرق "سي ستوري" بالبحر الأحمر، تعرف على التغطيات التأمينية للانشات واليخوت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:42 مساءً - أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، حالة الطوارئ لاستقبال جميع حالات حادث غرق اللانش السياحي، وذلك بعد العثور على 28 ناجيا، تم نقل عدد منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ومازالت عمليات البحث عن 16 مفقودا جارية.

فيما وجهت مديرية الصحة وبالتنسيق مع المحافظة على ضرورة توفير الرعاية الصحية لجميع الناجين، وتوفير الأسرَّة اللازمة وأكياس الدم وغرف العناية المركزة.

وتستعرض كلمتك فيما يلي تغطيات شركات التأمين للقطع البحرية كـ اللانشات واليخوت والمراكب، كالتالي:

تغطيات التأمين للانشات واليخوت البحرية

تأمين اليخوت والقوارب كافة أنواع التغطيات التأمينية ضد أي أضرار قد تلحق باليخت، وتغطي وثيقة التأمين المسؤولية المدنية على اليخوت مسؤوليتها عن الأضرار الجسدية والخسائر التي قد تصيب الآخرين، وتشمل أيضًا تأمين اليخوت والقطع البحرية ضد أي خسائر قد تصيب جسم اليخت او اللانش ومعداته ومحتوياته.

وتتمثل فكرة التأمين في تقديم الدعم المادي الذي يحتاجه المالك في حال تعرضإلى خسارة من نوع ما، يمكن أن تحدث هذه الخسارة المالية في شكل ضرر يلحق بالقارب اوالانش الخاص به، أو أن شخصًا آخر - طرف ثالث - يتقدم ضد المالك بدعوى قضائية لحدوث ضرر بمركبته أو خسارة ناجمة عن إصابة المالك أو إصابة أحد ركابه.

تأمين اليخوت

تأمين اليخوت واللانشات البحرية هي وثيقة تأمينية توفر تغطية مسؤولية النفقات والتعويضات التي تفرض على مالك القطعة البحرية في حال إصابتها بأضرار، وتشمل الاتي:

تغطية المسؤولية عن الإصابات الجسدية أو الأضرار التي تلحق بممتلكات الآخرين.

تغطية الأضرار التي تلحق بالممتلكات الشخصية على متن اللانش او اليخت.

تغطية الأضرار التي تلحق باليخت او الانش ومعداته.

ويستهدف تأمين اليخوت بشكل أساسي حماية اليخت أو اللانش والمراكب الأخرى على سطح الماء ووالركاب وممتلكاتهم على سطح القارب.

يوفر تأمين اليخوت تغطية مسؤولية التعويض لسفينة الإبحار.

تتكون التغطية من جزأين رئيسيين: التأمين على الهيكل والحماية والتعويض (P&I).

على الرغم من عدم وجود طول قانوني متفق عليه يفصل بين اليخت والقوارب، إلا أنه بشكل عام يعتبر في مكان ما بين 27 و30 قدمًا.

مكونات وثيقة تأمين اليخوت في مصر

تتكون وثيقة تأمين اليخوت من قسمان رئيسيان وهما:

1 - تأمين هيكل اليخت أو اللانش

التأمين على جسم اليخت أو القارب او الانش وهي عبارة عن تغطية ضد جميع المخاطر والأضرار المباشرة وتتضمن مبلغًا متفقًا عليه لتغطية الأخطار التي تلحق بالوحدة البحرية، كما يتم تسوية هذا المبلغ عند كتابة الوثيقة، وفي حالة حدوث خسارة كاملة، يتم دفع المبلغ بالكامل.

تشمل الوثيقة تغطية تكلفة استبدال الخسائر الجزئية، على الرغم أن هذا الجزء لا يتضمن بعض أجزاء القارب أو اليخت مثل الشراع أو القماش أو والبطاريات أو أحيانًا الرحلات الخارجية.

2- الحماية والتعويض

يعد تأمين اليخوت تحت قائمة الحماية والتعويض (P&I) هو التغطية الأوسع بين جميع أنواع تغطيات تأمين اليخوت، هذا النوع من الوثائق تغطي أيضًا نفقات الأحكام التي قد تتعرض لها وستدفع أيضًا للدفاع عنك في المحاكم في حال الإصابات للقوارب الأخرى أو الأشخاص وممتلكاتهم.

الاستثناءات التي لا يتم تغطيتها في وثيقة تأمين اليخوت واللانشات في مصر

لا يتم تغطية العطل الميكانيكي إذا كان عمر اليخت قد تخطى أكثر من ثلاث سنوات

لا تغطي تغطية الحوادث الشخصية الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 76 عامًا، وتظل تغطية الحوادث المتعلقة باليخت سارية.

تدهور حال اليخت او اللانش فلا يتم تغطيته.

حادث غرق اللانش السياحي بالبحر الأحمر

وعلى جانب آخر، كشف محافظ البحر الأحمر، أن حادث غرق اللانش السياحي وقع على بعد 46 ميل بحري من شاطئ مرسى علم، موضحًا أن المركب يمتلكها مصري الجنسية، وطولها 34 متر وعرضها 9.5 متر، وإجمالي عدد الركاب الذين كانوا على متنها 44 راكب ( 13 مصري - 31 جنسيات مختلفة ما بين ألماني وبريطاني وأمريكي وبولندي وبلجيكي وسويسري وفنلندي وصيني وسلوفاكي واسباني وأيرلندي).

وأعلن المحافظ، إنقاذ 28 راكب، حيث نجحت جهود القوات البحرية في إنقاذ عدد منهم، كما تمكن مركب سياحي مجاور من إنقاذ عدد آخر من الركاب تصادف وجوده وقت الحادث اسمه ( ستار جيت )، وتواصل الجهات المعنية المختلفة بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة ورجال القوات البحرية البحث عن 16 آخرين 4 مصريين - 12 أجنبي )، وفي هذا السياق أشاد بسرعة تحرك وجهود كافة الجهات المعنية وعلى رأسها رجال القوات المسلحة، لافتًا إلى مشاركة نحو 10 سيارات إسعاف في تقديم الإسعافات الأولية للركاب فور إنقاذهم.

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