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خبير يكشف توقعات سعر أوقية الذهب بنهاية العام الجاري (فيديو) - أخبار كلمتك

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خبير يكشف توقعات سعر أوقية الذهب بنهاية العام الجاري (فيديو) - أخبار كلمتك

خبير يكشف توقعات سعر أوقية الذهب بنهاية العام الجاري (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:42 مساءً - أسعار الذهب، كشف محمد صلاح خبير بسوق الذهب والمجوهرات، توقعاته بشأن أسعار المعدن الأصفر والمستويات التي ستغلق عليها العام الجاري.

 

سعر أوقية الذهب

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "العربية بيزنس" إلي انخفاض سعر أوقية الذهب اليوم بنسبة وصلت إلي 3% لتستقر حاليا إلي مستوى 2630 دولارا.

وأشار إلي أن التراجعات الحالية في أسعار الذهب طبيعية مع عدم وجود أي تصعيد جيوسياسي بين روسيا وأوكرانيا، وبعد فوز دونالد ترامب.

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب مساء الإثنين 25 نوفمبر 2024

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سعر أوقية الذهب المتوقع

وأوضح: في حال استقرت التوترات الجيو سياسية، ووجود هدنة بين إسرائيل ولبنان، والتهدئة ما بين روسيا وأوكرانيا سينخفض سعر أوقية الذهب إلي 2550 دولارا، ومنها بناء مراكز شراء جديدة.

العامل المؤثر في ارتفاعات اسعار الذهب

ولفت إلي أن التوترات الجيو سياسية هي العامل المؤثر في أسعار الذهب الفترة المقبلة، ولكن التوقعات تشير إلي عدم وجود ارتفاعات كبيرة في الأسعار حتى نهاية العام الجاري.
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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