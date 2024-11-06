الرياضة - 11:48 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:48 صباحاً - شهد سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 حالة من الاستقرار، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 30800 جنيه للبيع، و30560 جنيها للشراء، وذلك وفقاً لآخر تحديث بسوق الصاغة في مصر.

سعر الذهب في منتصف تعاملات

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب في منتصف تعاملات وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب بدون مصنعية

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4400 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3850 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

وصل سعر الذهب عيار 18 نحو 3300 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

وأصبح سعر الجنيه الذهب اليوم بقيمة 30800 جنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء نحو 2727 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

سعر الذهب اليوم في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب عيار 24

- سعر الذهب عيار 24 اليوم بقيمة 4400 جنيه للبيع، و 4365.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- سعر الذهب عيار 22 اليوم بقيمة 4033.25 جنيه للبيع، و 4002 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- سعر الذهب عيار 21 اليوم بقيمة 3850 جنيها للبيع، و 3820 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- سعر الذهب عيار 18 اليوم بقيمة 3300 جنيه للبيع، و 3274.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

- سعر الذهب عيار 14 اليوم بقيمة 2566.75 جنيه للبيع، و 2546.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- سعر الذهب عيار 12 اليوم بقيمة 2200 جنيه للبيع، و 2182.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

- سعر الذهب عيار 9 اليوم بقيمة 1650 جنيها للبيع، و 1637.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

- سعر الجنيه الذهب اليوم بقيمة 30800 جنيه للبيع، و 30560 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

- سعر أونصة الذهب اليوم بقيمة 2727.65 دولار للبيع، و2727.38 دولارا للشراء.