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الرياضة - 08:55 - بكام في البنوك؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:55 - بكام في البنوك؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:55 - بكام في البنوك؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:55 صباحاً - سعر الدولار.. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من التراجع الطفيف بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، داخل البنوك العاملة في مصر، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.60 جنيه للشراء، 49.73 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم

ويستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزواره في مختلف المجالات.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 49.60 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري سجل نحو 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري إلى 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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