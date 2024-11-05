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الترجي التونسي يعلن التعاقد مع المدرب الروماني ريجيكامب - أخبار كلمتك

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الترجي التونسي يعلن التعاقد مع المدرب الروماني ريجيكامب - أخبار كلمتك

الترجي التونسي يعلن التعاقد مع المدرب الروماني ريجيكامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:43 مساءً - أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي التعاقد رسميا مع المدرب الروماني لورانس لورينت ريجيكامب  حتى نهايـة موسـم 2026.

وسبق للمدرب الروماني أن تولى تدريب عدة فرق عربية أبرزها الهلال السعودي والوحدة الإماراتي وأهلي جدة.

ويعاني الترجي من سوء النتائج، حيث تلقى الفريق خسارته الأولى في الموسم الجديد، بعد التعادل في جولتين متتاليتين، ليقرر مسئولو النادي إقالة ميجيل كاردوزو المدير الفني للفريق بعد نحو 9 أشهر قاد فيها الفريق الأحمر والأصفر إلى إحراز لقب الدوري المحلي وبلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا بالموسم الماضي.

 

الترجي التونسي يعلن إقالة البرتغالي ميجيل كاردوزو

وأعلن الترجي التونسي، رسميا رحيل البرتغالي ميجيل كاردوزو المدير الفني للفريق.

وكشف الترجي في بيان رسمي مقتضب إنهاء التعاقد مع كاردوزو وجهازه المعاون الأجنبي بالكامل، بعد التوصل لاتفاق بين الجانبين خلال الساعات الماضية.

وجاء قرار إدارة الترجي في أعقاب الخسارة أمام ترجي جرجيس بنتيجة 1-0.

وتراجعت نتائج الترجي في الأسابيع الأخيرة من مسابقة الدوري التونسي، ليتواجد الفريق بالمركز السادس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 5 نقاط. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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