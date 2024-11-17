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باتشيكو يرفض تقسيط غرامة الزمالك - أخبار كلمتك

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باتشيكو يرفض تقسيط غرامة الزمالك - أخبار كلمتك

باتشيكو يرفض تقسيط غرامة الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:18 مساءً - قال الإعلامي خالد الغندور، إن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، رفض تقسيط مستحقاته لدى النادي الأبيض.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن إدارة نادي الزمالك تقوم بمحاولة أخيرة مع باتشيكو لجدولة المستحقات.

وواصل: الزمالك يرى أن غرامة باتشيكو كبيرة ويحاول جدولتها لرفع إيقاف القيد.

وكان أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك قد أعلن في وقت سابق إيقاف قيد الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة للبرتغالي باتشيكو مدرب الأبيض السابق.

وقال سالم في تصريحات عبر برنامج زملكاوي: "إيقاف جديد لقيد الزمالك بسبب مستحقات باتشيكو.

وأضاف: "819 ألف يورو غرامة باتشيكو ضد الزمالك".

وواصل: "هذا الكم من الغرامات غير طبيعي ويضع ضغوط على المجلس الحالي".

وقال: “المجلس الحالي تحمل ما يقرب من نصف مليار جنيه غرامات على النادي”.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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