الرياضة - 09:36 - معاشات شهر ديسمبر 2024.. «موعد الصرف وطرق الاستعلام» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:36 صباحاً - معاشات شهر ديسمبر 2024.. قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ المواطنين في الدولة في بداية الشهر المقبل.

معاشات شهر ديسمبر 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاشات شهر ديسمبر 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد استحقاق معاشات شهر ديسمبر 2024

تصرف معاشات شهر ديسمبر 2024 بدءً من يوم 1 ديسمبر، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية الشهر ديسمبر لـ المواطنين، الذي يبلغ عددهم نحو 11.5 مليون مواطن.

أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

وحددت الهيئة القومية أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2024، وهي كالآتي: «ماكينات الصرف الآلي ATM، المحافظ الإلكترونية، منافذ البريد المصري، منافذ شركة فوري، وفروع البنوك المختلفة».

طرق الاستعلام عن معاشات شهر ديسمبر 2024

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

- اضغط على «صاحب المعاش».

- ادخل على «التأمينات الاجتماعية».

- ادخل الرقم القومي واضغط على «استعلام» يتم عرض البيانات الخاصة بصاحب المعاش.

زيادة معاشات ديسمبر 2024

وفي سياق متصل، نفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الأنباء والشائعات المتداولة حول زيادة معاشات شهر ديسمبر 2024، مؤكدة أنه لم يتم صدور أي بيان رسمي بشأن ذلك، مشيرة إلى أن آخر زيادة للمعاشات تم إقرارها في شهر فبراير الماضي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شمل رفع المعاشات بنسبة 15%، بتكلفة إجمالية بلغت 74 مليار جنيه، في إطار تخفيف الأعباء على المواطنين.

قيمة معاشات شهر ديسمبر 2024

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الأولى: 1495 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة السادسة: 2990 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة السابعة: 3335 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة التاسعة: 4025 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة العاشرة: 4370 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الثانية: 1725 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الثالثة: 1840 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الخامسة: 2645 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيها.