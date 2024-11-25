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الرياضة - 11:50 - موعد تحسن حالة الطقس وانتهاء الموجة الباردة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:50 - موعد تحسن حالة الطقس وانتهاء الموجة الباردة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:50 - موعد تحسن حالة الطقس وانتهاء الموجة الباردة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:50 صباحاً - تتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد ذروة موجة الطقس السيىء غدا الثلاثاء، وذلك مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار غزيرة على بعض المحافظات.

وأعلنت هيئة الأرصاد، أن الأحوال الجوية تؤثر على انتظام الدراسة في معظم المناطق وينبغي على جميع المواطنين اتخاذ الحيطة والحذر خاصة في المناطق المتأثرة بالأمطار الغزيرة والرياح القوية.

الكتلة الهوائية الباردة

تستمر تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها العامة بـ6-7 درجات مئوية. الأجواء باردة، ضبابية، وغائمة مع زخات مطر خفيفة على بعض المناطق الغربية والجنوبية.

الطقس

تفاصيل حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال الأيام المقبلة، وموقف استمرار سقوط الأمطار على مناطق متفرقة، بأنه من المتوقع أن تستمر بعض التقلبات والظواهر الجوية التي ضربت البلاد منذ الأمس، حتى نهاية الأسبوع.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وحذرت هيئة الأرصاد، من أن البلاد ستشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، بسبب نشاط الرياح لتتراوح ما بين 14 و15 درجة مئوية على بعض المناطق، مع سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على عدد من المناطق الساحلية الشمالية الشرقية والغربية.

اضطراب الملاحة البحرية

اضطراب الملاحة البحرية

ومن المتوقع هدوء اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط اعتبارا من غدا الثلاثاء، أذ ستتراوح سرعة الرياح ما بين 50 إلى 70 كيلومترا في الساعة

ويصل ارتفاع الأمواج بين 3 إلى 5 أمتار، مع سقوط أمطار بين خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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