الرياضة - 09:58 - شقق الإسكان الاجتماعي.. الشروط والأوراق المطلوبة وكيفية التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:58 صباحاً - شقق الإسكان الاجتماعي.. طرحت وزارة الإسكان العديد من الوحدات السكنية الجديدة لـ محدودي ومتوسطي الدخل، ولذلك يزداد معدل البحث من قبل الكثيرين عن الشروط، الأوراق المطلوبة، وكيفية التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

شقق الإسكان الاجتماعي

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق الإسكان الاجتماعي وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

- يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت فتح باب الحجز.

- لا يحق للمتقدم أو أسرته الحصول على تمويل تعاوني أو دعم مالي من مشروعات سكنية سابقة أو من أي جهة عامة تقدم دعمًا للوحدات السكنية.

- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون شخصًا طبيعيًا وليس مؤسسة أو شركة.

- يُحظر على الأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأبناء القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

- يجب على المتقدم وأفراد أسرته عدم الحصول على وحدة سكنية مسبقًا في أي مشروع إسكان اجتماعي آخر، مثل «دار مصر» أو «سكن مصر»، سواء احتفظوا بها أو تنازلوا عنها.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

- صورة شهادات ميلاد الأبناء.

- شهادة دخل.

- إيصال مرافق.

- قيد عائلي مميكن.

- قسيمة زواج مميكنة.

- برنت تأمينات إن وجد.

- صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها.

- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

- صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.

- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد الحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

كيفية التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

ويتمكن المواطنون من التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 عن طريق الموقع الإلكتروني لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

1 - الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - إدخال البيانات المطلوبة ومرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا ويُشترط أن تكون سارية.

3 - اختيار الدور الذي يرغب في السكن به.

4 - اضغط على أيقونة أرغب التقديم، وملء كافة البيانات المطلوبة.