الرياضة - 11:50 - «فرصة جيدة للشراء».. سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:50 صباحاً - سعر الذهب الآن.. أوضح آخر تحديث لـ سعر الذهب في سوق الصاغة أن هناك حالة من الاستقرار في أسعار الذهب بـ مصر على مدار التعاملات منذ أيام، وذلك لعدة أسباب أبرزها تثبيت سعر الفائدة، ولذلك استقر سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024.

سعر الذهب الآن

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سعر الذهب اليوم الإثنين

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4320 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3780 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

وصل سعر الذهب عيار 18 نحو 3240 جنيها للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

أصبح سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 30240 جنيها.

سعر الذهب عالميا اليوم، سجل نحو 2673 دولارا للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 25 نوفمبر ما بين 4320 جنيها للبيع، و4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

يتراوح سعر الذهب عيار 22 اليوم الإثنين 25 نوفمبر ما بين 3960 جنيها للبيع، و3939 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 25 نوفمبر ما بين 3780 جنيها للبيع، و3760 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 25 نوفمبر ما بين 3240 جنيها للبيع، و 3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

يتراوح سعر الذهب عيار 14 اليوم الإثنين 25 نوفمبر ما بين 2520 جنيها للبيع، و 2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

يتراوح سعر الذهب عيار 12 اليوم الإثنين 25 نوفمبر ما بين 2160 جنيها للبيع، و 2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

يتراوح سعر الذهب عيار 9 اليوم الإثنين 25 نوفمبر ما بين 1620 جنيها للبيع، و1611.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

يتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 25 نوفمبر ما بين 30240 جنيها للبيع، و30080 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

يتراوح سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين 25 نوفمبر ما بين 2666.48 دولار للبيع، 2666.21 دولار للشراء.