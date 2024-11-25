السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي - أخبار كلمتك

السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي - أخبار كلمتك

مدبولي: نستهدف تعميق المنتج المحلي وزيادة الصادرات - أخبار كلمتك

مدبولي: نستهدف تعميق المنتج المحلي وزيادة الصادرات - أخبار كلمتك

مدبولي: الصناعة بمصر تستحق أن تساهم في الاقتصاد بنسبة 20% - أخبار كلمتك

مدبولي: الصناعة بمصر تستحق أن تساهم في الاقتصاد بنسبة 20% - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - قضية المطرب الشعبي سعد الصغير.. تقرير «الطب الشرعي» يقلب الموازين - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - قضية المطرب الشعبي سعد الصغير.. تقرير «الطب الشرعي» يقلب الموازين - أخبار كلمتك

كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب السيدات في البطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب السيدات في البطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

لدعم السياحة العلاجية.. الرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع مصر للطيران - أخبار كلمتك

لدعم السياحة العلاجية.. الرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع مصر للطيران - أخبار كلمتك

«التعليم» توجه بتسجيل معلمي المدارس الفنية في امتحانات الإعدادية 2024-2025 - أخبار كلمتك

«التعليم» توجه بتسجيل معلمي المدارس الفنية في امتحانات الإعدادية 2024-2025 - أخبار كلمتك

السمدوني: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ من خلال 80 مشروعا و50 ألف عامل - أخبار كلمتك

السمدوني: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ من خلال 80 مشروعا و50 ألف عامل - أخبار كلمتك

جوش برولين يهدد باعتزال التمثيل والسبب المخرج دينيس فيلنوف - أخبار كلمتك

جوش برولين يهدد باعتزال التمثيل والسبب المخرج دينيس فيلنوف - أخبار كلمتك

الجونة السينمائي يهنئ صناع "دخل الربيع يضحك" و"أبو زعبل 89" على جوائز مهرجان القاهرة - أخبار كلمتك

الجونة السينمائي يهنئ صناع "دخل الربيع يضحك" و"أبو زعبل 89" على جوائز مهرجان القاهرة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

طلاب ومعلمي "تونا الجبل الثانوية" بملوي يستغيثون بوزيري التعليم والبيئة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
طلاب ومعلمي "تونا الجبل الثانوية" بملوي يستغيثون بوزيري التعليم والبيئة - أخبار كلمتك

طلاب ومعلمي "تونا الجبل الثانوية" بملوي يستغيثون بوزيري التعليم والبيئة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:41 صباحاً - اشتكى معلمو وطلاب مدرسة تونا الجبل الثانوية المشتركة التابعة لإدارة ملوي التعليمية بالمنيا، من محطة الخرسانة الجاهزة الموجودة بجوار المدرسة لما تسببه من تأثيرات سلبية على صحة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدرسة نتيجة انبعاث الأتربة الجيرية والأسمنتية من محطة الخرسانة بكثافة، فضلًا عم تسببه أعمال تلك المحطة من تلوث بيئي بالمنطقة المحيطة بالمدرسة، كما أنها تسببت في أضرار بالغة بالأجهزة والبنية التكنولوجية للمدرسة.

مدرسة تونا الجبل الثانوية المشتركة التابعة لإدارة ملوي التعليمية بالمنيا 

وطالب الشاكون محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتدخل العاجل بغلق محطة الخرسانة أو نقلها من جوار المدرسة حفاظًا على صحة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدرسة.

قرية تونا الجبل ولمجلس مدينة ملوي

وأكد الشاكون أنهم سبق لهم تقديم شكاوى رسمية بكافة الجهات المعنية بإدارة ملوي التعليمية، وإدارة البيئة بملوي وكذلك تم الشكوى للمجلس المحلي بقرية تونا الجبل ولمجلس مدينة ملوي، ولمحافظ المنيا، ولم تتخذ أي جهة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياة الطلاب والمعلمين.

وكشف الشاكون أن محطة الخرسانة الجاهزة الموجودة بجوار المدرسة هي محطة أهلية مؤجرة، وتسبب الأتربة الجيرية والأسمنتية المنبعثة منها في حالات اختناق بالمدرسة بصورة شبه يومية.

وأوضح الشاكون أنه في يوم الأحد الموافق ٢٠ أكتوبر الماضي حدثت ثماني حالات اختناق بين الطلاب الأمر الذي أدى إلى استدعاء أولياء أمور هؤلاء الطلاب لنقلهم إلى المستشفى أو العيادات الخاصة لإسعافهم.

09e0b7c305.jpg
8ed66171a2.jpg
075d99e900.jpg

وناشد الشاكون محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتدخل ونقل محطة الخرسانة الجاهزة من مكانها خوفًا من انتشار الأوبئة والأمراض الصدرية ومنها الربو وضيق التنفس وغيرها من الأمراض التي قد تسببها الأتربة الجيرية والأسمنتية المنبعثة منها بكثافة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

تقرير أممي: مقتل امرأة كل 10 دقائق بأيدي شريكها أو أحد أقاربها - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق